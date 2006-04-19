ФИФА закрыла дело о допинге Камболова из-за отсутствия доказательств

ФИФА не будет наказывать защитника и сборной России Руслана Камболова за предполагаемое нарушение антидопинговых правил.

Федерация не смогла найти доказательства применения футболистом допинга, из-за чего вынуждена остановить расследование и закрыть дело, о чем футболист и был уведомлен.

Речь шла о возможном нарушении Камболовым антидопинговых правил в 2015 году.

Камболов, комментируя решение ФИФА, заявил, что даже не вникал в суть дела.

– В последнее время испытывал определенное напряжение. Не хотелось, чтобы вся эта ситуация повлияла на мою карьеру. Но ФИФА прислала письмо, что дело закрыто.

Выражаю благодарность , своим юристам и врачу Эдуарду Безуглову. Они мне помогли.

– Почему ФИФА завела на вас дело?

– Да я даже не вникал в суть. Чем больше об этом думаешь, тем хуже. Старался концентрироваться на работе. Мои юристы занимались моим делом. Даже не знаю, что ФИФА от меня хотела. Самое главное – все разрешилось в мою пользу.

– Были опасения, что вас дисквалифицируют?

– Ну я же смотрю и читаю новости. Российских спортсменов из других видов спорта дисквалифицируют. И на тебя какие-то стрелки переводятся…

Естественно, начинаешь думать. Ты ни в чем не виноват, а можешь пострадать и оказаться нигде. Хотя я был уверен в себе и в своих юристах, в РФС, – сказал Камболов в интервью «Спорт-Экспресс».