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    Кевин де Брюйне: «Вероятно, Салах станет игроком года в АПЛ. Он заслужил»

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Давид Сильва Кевин де Брюйне Мохамед Салах

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне согласился с тем, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах должен стать игроком года в Англии.

    «Да, думаю, если вы не можете выбрать никого из нашей команды, он заслуживает этого.

    Вероятно, Салах в любом случае выиграет приз. Он играет замечательно. Если соревноваться с кем-то, кто забил так много голов, вам не выиграть.

    Я очень доволен своим выступлением в этом сезоне вместе с командой.

    Если бы я мог голосовать, то отдал бы свой голос за Давида Сильву. Он постоянно был в отъезде из-за ситуации с маленьким сыном, не тренировался, но выступал при этом невероятно. Но если награда достанется Салаху, то он ее заслуживает», – сказал бельгиец в интервью NBC Sports.

    Салах забил 30 голов в АПЛ и 40 во всех турнирах в этом сезоне.

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