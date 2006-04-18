Андрей Будогосский: «Я был готов уйти в любом состоянии – ногами вперед, на коляске. Ухожу с гордо поднятой головой»

прокомментировал уход с должности главы судейского департамента РФС.

– Как восприняли решение об отставке?

– Я всегда был готов к тому, что подобная ситуация может произойти. Если помните, говорил о следующем: как только поступит указание руководителя, я его приму.

Мне есть, чем заниматься – в частности, предстоит защита докторской диссертации.

– Указание поступило от ?

– Не могу сказать. Давайте остановимся просто на указании. Как нормальный человек я абсолютно адекватно реагирую на ситуацию.

Мне достаточно лет, чтобы, подобно маленькому мальчику, у которого отняли игрушку, не рыдать по этому поводу.

– Указание, о котором вы говорите, было неожиданным?

– Всегда был готов, что на такой работе первый день может стать и последним. Такова специфика.

– Согласны с тем, что во многом указание связано с тем, как отсудил матч в Краснодаре арбитр Чистяков?

– Не хотел бы делать виноватым в этой ситуации Чистякова. Это беда, от которой не застрахован ни один судья. Винить Чистякова за то, что он стал причиной происшедшего, с моей стороны будет непорядочно.

За все время своей работы не сдал ни одного арбитра. Хотя, наверное, в другой ситуации самым простым вариантом было бы громко озвучить то, что условный арбитр вообще никогда не станет работать, и на этом получить дивиденды у общественности. Но я никогда не шел и не пойду по этому пути.

Очень сожалею, что с Чистяковым все так получилось. Он никогда этого не хотел, это обычная ошибка и то, что говорил Хусаинов по этому поводу, просто бред.

– Как-то вы сказали, что вас из департамента вынесут только вперед ногами. Получилось все же уйти иначе.

– Я был готов уйти в любом состоянии – ногами вперед, на коляске. Ухожу на своих ногах и считаю, что с гордо поднятой головой. Удалось сделать практически все из того, что задумано.

Хочу особо отметить роль нынешнего и.о. президента РФС Александра Алаева и замечательный аппарат РФС. Еще раз подчеркну – замечательный аппарат.

– Что вам удалось, чем разочарованы?

– Удалось практически все, что планировал сделать. Не удалось кое-что в рамках задуманных инноваций. Дай бог, чтобы Александр Анатольевич Егоров продолжил то, что было начато, – рассказал Будогосский.