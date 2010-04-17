Куинси Промес: «Главный стереотип о России – расизм. Я никогда с ним не сталкивался»

Полузащитник «Спартака» Куинси Промес рассказал о жизни в России.
– Сборная Нидерландов не вышла на ЧМ. Кого будешь поддерживать из остальных сборных? Помимо России, конечно.
– Да, Россию я обязан поддержать! Но мои фавориты Испания, Германия и Бразилия. Моя любимая троица.
– Как оценишь шансы нашей сборной?
– Группа у России не очень сильная. Думаю, они выйдут из нее, а дальше – каждая игра как финал. Качество у российской сборной есть, чтобы пройти далеко. С поддержкой фанатов, конечно.
– Какой главный стереотип о России, который оказался неправдой?
– Расизм. Возможно, он тут есть, но лично я никогда с ним не сталкивался.
– Есть что-то, что тебе не очень нравится тут?
– В России я чувствую себя как дома. Разве что пробки! В Голландии такого нет.
– А стереотипы о Голландии, которые являются ложью?
– Все стереотипы о Голландии – правда!
– А как же «там все курят траву»?
– А это тоже правда, бро!
– Большинство людей в России, да и во всем мире, наверно, считают, что футболисты трудятся мало, а получают много. Что думаешь об этом?
– Ну если бы это была легкая работа, все бы ей занимались. А зарплаты и правда сумасшедшие, но это же не моя вина. Я счастлив, что ситуация такова, – сказал Промес.