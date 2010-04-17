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    Куинси Промес: «Главный стереотип о России – расизм. Я никогда с ним не сталкивался»

    Теги Спартак премьер-лига Россия сборная России ЧМ-2018 Куинси Промес Футбол

    Полузащитник «Спартака» Куинси Промес рассказал о жизни в России.

    – Сборная Нидерландов не вышла на ЧМ. Кого будешь поддерживать из остальных сборных? Помимо России, конечно.

    – Да, Россию я обязан поддержать! Но мои фавориты Испания, Германия и Бразилия. Моя любимая троица.

    – Как оценишь шансы нашей сборной?

    – Группа у России не очень сильная. Думаю, они выйдут из нее, а дальше – каждая игра как финал. Качество у российской сборной есть, чтобы пройти далеко. С поддержкой фанатов, конечно.

    – Какой главный стереотип о России, который оказался неправдой?

    – Расизм. Возможно, он тут есть, но лично я никогда с ним не сталкивался. 

    – Есть что-то, что тебе не очень нравится тут?

    – В России я чувствую себя как дома. Разве что пробки! В Голландии такого нет.

    – А стереотипы о Голландии, которые являются ложью?

    – Все стереотипы о Голландии – правда!

    – А как же «там все курят траву»?

    – А это тоже правда, бро! 

    – Большинство людей в России, да и во всем мире, наверно, считают, что футболисты трудятся мало, а получают много. Что думаешь об этом?

    – Ну если бы это была легкая работа, все бы ей занимались. А зарплаты и правда сумасшедшие, но это же не моя вина. Я счастлив, что ситуация такова, – сказал Промес.

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