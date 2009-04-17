Daily Mail: Моуринью готов продать Погба и Марсьяля летом

Полузащитник Поль Погба может покинуть клуб летом.

По информации Daily Mail, терпение главного тренера клуба лопнуло и он готов расстаться с французским хавбеком.

Ранее сообщалось о том, что у Погба с Моуринью не складываются отношения, из-за чего француз часто не проходит в состав «МЮ».

Помимо Погба, португальский специалист не рассчитывает в будущем сезоне на защитников Маттео Дармиана и Дэйли Блинда, а также готов рассмотреть вариант продажи форварда .