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    Daily Mail: Моуринью готов продать Погба и Марсьяля летом

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия возможные трансферы Маттео Дармиан Дэйли Блинд Поль Погба Антони Марсьяль

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть клуб летом.

    По информации Daily Mail, терпение главного тренера клуба Жозе Моуринью лопнуло и он готов расстаться с французским хавбеком.

    Ранее сообщалось о том, что у Погба с Моуринью не складываются отношения, из-за чего француз часто не проходит в состав «МЮ».

    Помимо Погба, португальский специалист не рассчитывает в будущем сезоне на защитников Маттео Дармиана и Дэйли Блинда, а также готов рассмотреть вариант продажи форварда Антони Марсьяля.

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