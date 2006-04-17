Сергей Прядкин: «Вопрос о расширении лиги не поднимается. Нынешнее количество клубов считаем оптимальным»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возможное расширение чемпионата России.

«Пока вопросы, связанные с сокращением или расширением лиги, у нас не поднимаются, считаем, что нынешнее количество оптимальное.

Если появятся экономически стабильные клубы, то мы, конечно, расширимся, для нашей страны это было бы здорово», – сказал Прядкин.

Отметим, что расширение лиги прописано в «Общенациональной стратегии развития футбола в РФ на период до 2030 года».

Документ был написан по поручению президента страны Владимира Путина и принят делегатами конференции РФС 8 апреля 2017 года.