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    Сергей Прядкин: «Вопрос о расширении лиги не поднимается. Нынешнее количество клубов считаем оптимальным»

    Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия РФПЛ

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возможное расширение чемпионата России.

    «Пока вопросы, связанные с сокращением или расширением лиги, у нас не поднимаются, считаем, что нынешнее количество оптимальное.

    Если появятся экономически стабильные клубы, то мы, конечно, расширимся, для нашей страны это было бы здорово», – сказал Прядкин.

    Отметим, что расширение лиги прописано в «Общенациональной стратегии развития футбола в РФ на период до 2030 года».

    Документ был написан по поручению президента страны Владимира Путина и принят делегатами конференции РФС 8 апреля 2017 года.

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