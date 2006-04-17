Сергей Прядкин: «Хотим воссоздать Кубок лиги. Возможно, проведем его в ходе зимних сборов в одном регионе»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах организации на ближайшее время.

«Мы хотим воссоздать Кубок лиги, это желание ведущих клубов, таких как «Зенит», ЦСКА, «Краснодар». Посмотрим, можно ли вставить его в календарь на весь сезон или это будет отдельный по срокам турнир.

Возможно, мы проведем его в ходе зимних сборов в одном регионе с участием наших ведущих клубов. Он был бы неплох и в экономическом плане, потому что есть потенциальные партнеры из бизнес-структур, которые хотели бы поработать по этому турниру», – сказал Прядкин.

В 2003 году РФПЛ провела Кубок премьер-лиги. Турнир, в котором приняли участие все 16 клубов лиги, проходил в формате на выбывание, победитель определялся в двухматчевом противостоянии, в том числе в финале.

Встречи турнира проходили с конца марта по начало сентября, победителем стал «Зенит». В дальнейшем турнир не проводился, лига мотивировала это высокой плотностью матчей чемпионата страны и приоритетным значением интересов сборной.