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    ФНЛ. «Спартак-2» в гостях у «Химок»

    Теги Крылья Советов Кубань Химки результаты ФНЛ Шинник Балтика Сибирь Авангард Курск Томь Луч-Энергия Динамо Санкт-Петербург Енисей Ротор-Волгоград Факел Зенит-2 Тюмень Оренбург Волгарь Спартак-2 ФК Тамбов Олимпиец

    ФНЛ

    33-й тур

    Химки – Спартак-2 0:0 (перерыв)
    Дата проведения
    16 апреля, 19.00, «Новые Химки»
    Онлайн матча

     

    Томь – Балтика 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    15 апреля, 12.00, «Стадион Труд»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 53 Пульич.
    ТомьМелихов, Зуйков, Пульич, Микуцкис, Гирдвайнис, Померко, Алейников, Пугин (Кухарчук, 78), Деобальд (Сасин, 80), Казаев (Макурин, 72), Саная (Кузьмичев, 90).
    БалтикаПомазан, Тимошин, Магаль (Касьян, 64), Крючков, Тишкин (Голышев, 64), Григорьев, Шешуков, Торбинский (Свежов, 46), Каленкович, Логашов (Джалилов, 46), Себаи.
    Предупреждения:
    Тишкин (20), Алейников (36), Померко (49), Тимошин (61), Шешуков (77).
    Удаление:
    Алейников (69).

     

    Крылья Советов – Енисей 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    15 апреля, 14.00, «стадион Металлург»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 52 Соболев.
    Крылья СоветовКонюхов, Бурлак, Зотов (Таранов, 81), Надсон, Ланин, Алиев, Башкиров (Гаджибеков, 83), Мияйлович (Кленкин, 66), Чочиев (Самодин, 90), Ятченко, Соболев.
    ЕнисейФилиппов, Чичерин, Жиров, Кичин, Камеш (Васильев, 86), Гасанов, Иванов, Фатуллаев, Стеклов (Обрадович, 57), Кутьин (Малоян, 81), Саркисов (Комков, 46).
    Предупреждения:
    Соболев (37), Мияйлович (43), Башкиров (43), Кичин (43), Иванов (43), Камеш (50), Ланин (78), Чичерин (80).
    Удаление:
    Жиров (73).

     

    Шинник – Оренбург 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    15 апреля, 14.00, «Malaya Arena Shinnik»
    Онлайн матча

     

    Факел – Луч-Энергия 3:1 (1:1, 2:0)
    Дата проведения
    15 апреля, 15.00, «Центральный стадион профсоюзов»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 7 Мязин, 1:1 – 45 Семенов, 2:1 – 79 Амбарцумян, 3:1 – 90, пенальти Осипенко.

     

    Олимпиец – Зенит-2 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    15 апреля, 15.00, «Нижний Новгород»
    Онлайн матча
    Гол:
    0:1 – 59 Прудников.

     

    Динамо СПб – Сибирь 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    15 апреля, 15.00, «МСА стадиона Петровский»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 16 Чеботару, 1:1 – 63 Кулишев.

     

    Авангард Курск – Тюмень 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    15 апреля, 15.30, «Трудовые резервы»
    Онлайн матча

     

    Волгарь – ФК Тамбов 1:2 (0:1, 1:1)
    Дата проведения
    15 апреля, 16.00, «Центральный»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 42 Мурнин, 1:1 – 69 Онугха, 1:2 – 71 Шляков.

     

    Кубань – Ротор 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    15 апреля, 18.00, «стадион Кубань»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 20 Лобкарев, 1:1 – 48 Вотинов, 2:1 – 61 Алейник.

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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