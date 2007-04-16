ФНЛ. «Спартак-2» в гостях у «Химок»

ФНЛ
33-й тур
- Дата проведения
- 16 апреля, 19.00, «Новые Химки»
- Дата проведения
- 15 апреля, 12.00, «Стадион Труд»
- Гол:
- 1:0 – 53 Пульич.
-
Томь –
Мелихов, Зуйков, Пульич, Микуцкис, Гирдвайнис, Померко, Алейников, Пугин (Кухарчук, 78), Деобальд (Сасин, 80), Казаев (Макурин, 72), Саная (Кузьмичев, 90).
-
Балтика –
Помазан, Тимошин, Магаль (Касьян, 64), Крючков, Тишкин (Голышев, 64), Григорьев, Шешуков, Торбинский (Свежов, 46), Каленкович, Логашов (Джалилов, 46), Себаи.
- Удаление:
- Алейников (69).
- Дата проведения
- 15 апреля, 14.00, «стадион Металлург»
- Гол:
- 1:0 – 52 Соболев.
-
Крылья Советов –
Конюхов, Бурлак, Зотов (Таранов, 81), Надсон, Ланин, Алиев, Башкиров (Гаджибеков, 83), Мияйлович (Кленкин, 66), Чочиев (Самодин, 90), Ятченко, Соболев.
-
Енисей –
Филиппов, Чичерин, Жиров, Кичин, Камеш (Васильев, 86), Гасанов, Иванов, Фатуллаев, Стеклов (Обрадович, 57), Кутьин (Малоян, 81), Саркисов (Комков, 46).
- Предупреждения:
- Соболев (37), Мияйлович (43), Башкиров (43), Кичин (43), Иванов (43), Камеш (50), Ланин (78), Чичерин (80).
- Удаление:
- Жиров (73).
- Дата проведения
- 15 апреля, 14.00, «Malaya Arena Shinnik»
- Дата проведения
- 15 апреля, 15.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Голы:
- 0:1 – 7 Мязин, 1:1 – 45 Семенов, 2:1 – 79 Амбарцумян, 3:1 – 90, пенальти Осипенко.
- Дата проведения
- 15 апреля, 15.00, «Нижний Новгород»
- Гол:
- 0:1 – 59 Прудников.
- Дата проведения
- 15 апреля, 15.00, «МСА стадиона Петровский»
- Дата проведения
- 15 апреля, 15.30, «Трудовые резервы»
- Дата проведения
- 15 апреля, 16.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 15 апреля, 18.00, «стадион Кубань»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.