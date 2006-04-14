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    Антон Заболотный: «Манчини на пресс-конференции может говорить что угодно. В раздевалке он совсем другое говорит»

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия Анжи Антон Заболотный

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный ответил на вопросы после победы над «Анжи» (1:0) в матче 26-го тура чемпионата России.

    – Главное, что мы выиграли. Игра есть, но, думаю, что есть к чему стремиться. Хороший соперник.

    – Как атмосфера в команде? Тренер постоянно персонально кого-то ругает.

    – Нормальная атмосфера. Тренер всегда кого-то ругает, подсказывает. Претензии обоснованы. Мы прислушиваемся к тем нюансам, о которых он говорит, стараемся их исполнять. 

    – Практически очевидно, что Манчини уходит. Это как-то влияет на команду? 

    – Откуда такие слухи? Я ничего не знаю. В раздевалке ни о чем таком не говорим.

    – Манчини сказал, что вас заменил из-за повреждения. 

    – Да, есть легкое повреждение, но незначительное. 

    – Показалось, что при замене вы очень расстроились. Из-за травмы или из-за замены? 

    – Думаю, больше из-за того, что была хорошая игра и хотелось продолжить в ней участие. 

    – Сильно расстроились из-за того, что Манчини сказал о вашей игре на прошлой неделе?

    – Я не читаю прессу. У нас в раздевалке совсем другое настроение.

    На пресс-конференциях он может говорить что угодно. Когда он приходит в раздевалку, он говорит совсем другое. Подбадривает нас, поэтому мы не обращаем на это внимания. 

    – Может, Манчини критиковал вас лично в раздевалке?

    – Да нет. Всю команду. Он всем объясняет, всем одинаково.

    – Антон, неужели у вас нет инсайдерской информации от Кокорина, который лечится в Риме, о будущем Манчини в сборной Италии? 

    – Нет, конечно. Он мой тренер, – сказал Заболотный.

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