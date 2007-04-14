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    Роберто Манчини: «Заболотному надо много работать. Возможно, годы»

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия Анжи Антон Заболотный Андрей Лунев

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу над «Анжи» (1:0) в матче 26-го тура чемпионата России.

    «Почему выиграли только в один мяч? Наша старая проблема – никак не можем забить.

    Первый тайм с этой точки зрения был вообще провальный. Только во второй половине игры мы стали больше бить по воротам. Поэтому выиграли с минимальным перевесом.

    Что касается Заболотного, то я заменил его не из-за того, что он не забил, а из-за небольшой травмы, он испытывал боль.

    Голевая засуха? Ему надо много работать. Возможно, годы. Для него это новый опыт – игра в РФПЛ.

    С «Тосно» он играл здесь только первый сезон. Ему сложно привыкнуть и нужно много времени, чтобы улучшить результаты.

    По поводу травмы Лунева точно сказать не могу, но надеюсь, что это небольшое растяжение квадрицепса», – объяснил Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».

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