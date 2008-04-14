Роберто Манчини: «Чтобы улучшить атакующую линию «Зенита», нужно было взять Месси или Роналду»

Главный тренер Роберто Манчини поделился мыслями после победы над «Анжи» (1:0) в матче 26-го тура чемпионата России.

– Хорошо, что на протяжении всего матча мы не давали «Анжи» создавать моменты. У них были моменты только на последних минутах, когда они стали навешивать в штрафную. Но мы нейтрализовали и их.

– Вы довольны схемой с тремя центральными защитниками? Почему сегодня сыграли так?

– Это одна из наших схем. Для того, чтобы сохранить компактность, сегодня мы сыграли так. Доволен, что мы выиграли.

– Отставание от «Локомотива» – 10 очков. Вы все еще настаиваете, что «Зенит» борется за чемпионство? Или это борьба за третье место?

– Шансов выиграть чемпионат практически нет, последние шансы были потеряны в игре с «Краснодаром».

– Что случилось с Луневым? Он сможет сыграть с «Динамо»?

– Думаю, он выбыл до конца чемпионата. У него довольно серьезная травма.

– Кузяев не играл, потому что ему еще надо восстанавливаться после травмы и вы его бережете для следующих игр?

– Нет, мы его не держим для будущих матчей. У него растяжение связок. Обычно на такую травму затрачивается неделя.

Кузяев лечится уже 40 дней. Не знаю, почему. Это большая проблема для нас.

– Встречались ли вы с руководством «Зенита» после возвращения из Рима? Есть ли план на концовку сезона?

– В Рим я ездил по нескольким причинам. Периодически мне нужно видеть своих детей, двое из них живут в Риме.

Также я навестил Кокорина и Мамману, которые там восстанавливаются. Встречи не было, сейчас нам говорить не о чем.

– В последнее время вы часто критикуете Заболотного. Не кажется ли вам, что сравнение Заболотного с болбоем излишне, и это ему только вредит?

– Разве я критикую Заболотного?

– Вы критикуете нападающих. Он – один из них.

– Я никогда не критиковал конкретно его. Я говорил, что у нас есть проблемы с нападением. Вы сами упомянули Заболотного.

Я сказал, что он испытывает большие проблемы, потому что он не так долго играет в РФПЛ. «Тосно» был его первой командой на таком уровне.

Я сказал, что ему еще нужно много работать, чтобы повысить уровень игры. Невозможно, чтобы игрок, которого взяли из «Тосно» с таким небольшим опытом, сразу хорошо заиграл в «Зените».

Если бы не случилась травма Кокорина, Заболотный, скорее всего, сидел бы на скамейке. Кокорин составил бы ему конкуренцию.

– Заболотный воспринимает такие сравнения на свой счет? Он должен это делать?

– Мне все равно, что думает Заболотный. Мне важно, что он и Дриусси делают на тренировках и в матчах. Они еще молодые ребята. Пока что они немного понимают в футболе.

Также немного понимает в футболе тот человек, который сказал, что Заболотный забьет 15 мячей сразу после перехода в «Зенит». Невозможно, чтобы игрок с таким маленьким опытом сразу заиграл на таком уровне.

Чтобы улучшить атакующую линию «Зенита», нужно было взять Месси или Роналду, – заявил Манчини.