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    Роберто Манчини: «Чтобы улучшить атакующую линию «Зенита», нужно было взять Месси или Роналду»

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия Анжи Александр Кокорин Антон Заболотный Андрей Лунев Далер Кузяев Эмануэль Маммана Себастьян Дриусси

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мыслями после победы над «Анжи» (1:0) в матче 26-го тура чемпионата России.

    – Хорошо, что на протяжении всего матча мы не давали «Анжи» создавать моменты. У них были моменты только на последних минутах, когда они стали навешивать в штрафную. Но мы нейтрализовали и их.

    – Вы довольны схемой с тремя центральными защитниками? Почему сегодня сыграли так?

    – Это одна из наших схем. Для того, чтобы сохранить компактность, сегодня мы сыграли так. Доволен, что мы выиграли.

    – Отставание от «Локомотива» – 10 очков. Вы все еще настаиваете, что «Зенит» борется за чемпионство? Или это борьба за третье место?

    – Шансов выиграть чемпионат практически нет, последние шансы были потеряны в игре с «Краснодаром».

    – Что случилось с Луневым? Он сможет сыграть с «Динамо»?

    – Думаю, он выбыл до конца чемпионата. У него довольно серьезная травма.

    – Кузяев не играл, потому что ему еще надо восстанавливаться после травмы и вы его бережете для следующих игр?

    – Нет, мы его не держим для будущих матчей. У него растяжение связок. Обычно на такую травму затрачивается неделя.

    Кузяев лечится уже 40 дней. Не знаю, почему. Это большая проблема для нас.

    – Встречались ли вы с руководством «Зенита» после возвращения из Рима? Есть ли план на концовку сезона?

    – В Рим я ездил по нескольким причинам. Периодически мне нужно видеть своих детей, двое из них живут в Риме.

    Также я навестил Кокорина и Мамману, которые там восстанавливаются. Встречи не было, сейчас нам говорить не о чем.

    – В последнее время вы часто критикуете Заболотного. Не кажется ли вам, что сравнение Заболотного с болбоем излишне, и это ему только вредит?

    – Разве я критикую Заболотного?

    – Вы критикуете нападающих. Он – один из них.

    – Я никогда не критиковал конкретно его. Я говорил, что у нас есть проблемы с нападением. Вы сами упомянули Заболотного.

    Я сказал, что он испытывает большие проблемы, потому что он не так долго играет в РФПЛ. «Тосно» был его первой командой на таком уровне. 

    Я сказал, что ему еще нужно много работать, чтобы повысить уровень игры. Невозможно, чтобы игрок, которого взяли из «Тосно» с таким небольшим опытом, сразу хорошо заиграл в «Зените».

    Если бы не случилась травма Кокорина, Заболотный, скорее всего, сидел бы на скамейке. Кокорин составил бы ему конкуренцию.

    – Заболотный воспринимает такие сравнения на свой счет? Он должен это делать?

    – Мне все равно, что думает Заболотный. Мне важно, что он и Дриусси делают на тренировках и в матчах. Они еще молодые ребята. Пока что они немного понимают в футболе.

    Также немного понимает в футболе тот человек, который сказал, что Заболотный забьет 15 мячей сразу после перехода в «Зенит». Невозможно, чтобы игрок с таким маленьким опытом сразу заиграл на таком уровне.

    Чтобы улучшить атакующую линию «Зенита», нужно было взять Месси или Роналду, – заявил Манчини.

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