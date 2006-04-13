Рамос не будет дисквалифицирован на первый полуфинальный матч ЛЧ

Защитник «Реала» Серхио Рамос сможет принять участие в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Испанцу грозила дисквалификация из-за нарушения правил УЕФА. Рамос досматривал матч 1/4 финала против «Ювентуса» из подтрибунного тоннеля, будучи дисквалифицированным на этот матч.
Однако УЕФА решил не применять санкции к защитнику «Реала» и он сможет принять участие в полуфинальном матче.
Рамос может быть дисквалифицирован на первый полуфинальный матч ЛЧ. Он досматривал игру с «Юве» из подтрибунного тоннеля