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    Рамос не будет дисквалифицирован на первый полуфинальный матч ЛЧ

    Теги Ювентус Реал Мадрид Серхио Рамос Лига чемпионов

    Защитник «Реала» Серхио Рамос сможет принять участие в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

    Испанцу грозила дисквалификация из-за нарушения правил УЕФА. Рамос досматривал матч 1/4 финала против «Ювентуса» из подтрибунного тоннеля, будучи дисквалифицированным на этот матч.

    Однако УЕФА решил не применять санкции к защитнику «Реала» и он сможет принять участие в полуфинальном матче.

    Рамос может быть дисквалифицирован на первый полуфинальный матч ЛЧ. Он досматривал игру с «Юве» из подтрибунного тоннеля

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