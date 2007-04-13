Виктор Гончаренко: «После «Ромы» и «Ювентуса» мы могли совершить камбэк»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги ответного матча 1/4 финала против «Арсенала» (2:2, 3:6 по сумме двух матчей).

– Мы на протяжении 77 минут, пока были силы, смотрелись очень хорошо, по делу выигрывали. После «Ромы» и мы могли совершить камбэк.

Попытались взвинтить темп с помощью замен, но он только падал. Но учитывая уровень и наш график, это вполне естественно.

При этом если я говорю, что с заменами игра поменялась, это не значит, что я критикую игроков. Мы небольшой обоймой провели уже очень много матчей.

Хочу поблагодарить стадион, тяжело припомнить, когда у нас была такая поддержка. Думаю, наши болельщики не разочарованы этим еврокубковым сезоном. Это большое дело, что мы разочарованы ничьей с .

- Чалов вышел и забил. Будем ли чаще видеть его в составе?

– Да, Федя молодец, и в предыдущем матче забил. У нас есть выбор на замену Понтуса.

- Довольно рано заменили Дзагоева. Что с ним?

– Думаю, что ничего серьезного. Надеемся, к следующей игре он будет готов.

- Впервые за долгие голы ЦСКА провел такой длинный евросезон, при этом вы часто использовали молодых игроков, которым пока не хватает опыта. Как оцените этот сезон для них? И пойдет ли им на пользу встреча с такими соперниками, как и «Арсенал»?

– Есть вещи, которые на виду – скорость игры, обращение с мячом. Есть нюансы, которые незаметны, но игроки их чувствуют: как соперник вступает в отбор, насколько компактно действует.

Есть еще нюансы при стандартных положениях и прочем. Если все это отложится у них в памяти, это станет большим опытом для них.

- Как оцените игру Головина? В матче с вы его приберегли, но показалось, что в первом тайме он нервничал. Это так?

– Я бы так не сказал. Он опять проделал большой объем работы, много полезного делает для обороны и атаки.

Единственное – качество газона на позволяло ему действовать практически безошибочно, как и Озилу. У нас поле становится лучше, но пока оно не такое хорошее, как на «Эмирейтс».

- Бистрович довольно неожиданно появился в стартовом составе. Как можете оценить его игру? И совпадение ли, что «Арсенал» забил, как только он ушел?

– Он хорошо смотрелся. Может, было несколько рискованных передач. Но мы бросили его в пекло, и он не растерялся, молодец.

Он доказал, что его стоит использовать чаще. Что касается его ухода, я уже сказал, что замены не усилили игру.

- Когда ждать возвращения Понтуса?

– Мы еще оценим его состояние завтра.

- С чем связано появление слева Кучаева, а не Щенникова?

– Состав был, на мой взгляд, оптимальный, поэтому выбор пал на Кучаева.

- Показалось, в первом тайме Мустафи в штрафной сыграл рукой. Как отреагировали на этот эпизод и не считаете ли его ключевым?

– Не вижу смысла говорить о судействе, мы уже ничего не изменим.

- Вы не выглядите довольным, хотя футбольное чудо практически случилось. Чем вы недовольны?

– Футбол мы все любим за эмоции. Сегодня были абсолютно полярные эмоции. Когда мы вели, чувствовали, что можем вернуться в противостояние. У нас было отличное настроение.

Затем мы пропустили, поэтому сейчас настроение не очень хорошее. Мы контролировали игру большую часть времени и заслужили победу. Но это футбол, такое бывает, – сказал Гончаренко.