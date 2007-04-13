Наверх
    puma

    Виктор Гончаренко: «После «Ромы» и «Ювентуса» мы могли совершить камбэк»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Лига Европы Арсенал Алан Дзагоев Виктор Гончаренко Понтус Вернблум Александр Головин Федор Чалов Кристиян Бистрович

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (2:2, 3:6 по сумме двух матчей).

    – Мы на протяжении 77 минут, пока были силы, смотрелись очень хорошо, по делу выигрывали. После «Ромы» и «Ювентуса» мы могли совершить камбэк.

    Попытались взвинтить темп с помощью замен, но он только падал. Но учитывая уровень «Арсенала» и наш график, это вполне естественно.

    При этом если я говорю, что с заменами игра поменялась, это не значит, что я критикую игроков. Мы небольшой обоймой провели уже очень много матчей.

    Хочу поблагодарить стадион, тяжело припомнить, когда у нас была такая поддержка. Думаю, наши болельщики не разочарованы этим еврокубковым сезоном. Это большое дело, что мы разочарованы ничьей с «Арсеналом».

    - Чалов вышел и забил. Будем ли чаще видеть его в составе?

    – Да, Федя молодец, и в предыдущем матче забил. У нас есть выбор на замену Понтуса.

    - Довольно рано заменили Дзагоева. Что с ним?

    – Думаю, что ничего серьезного. Надеемся, к следующей игре он будет готов.

    - Впервые за долгие голы ЦСКА провел такой длинный евросезон, при этом вы часто использовали молодых игроков, которым пока не хватает опыта. Как оцените этот сезон для них? И пойдет ли им на пользу встреча с такими соперниками, как «Лион» и «Арсенал»?

    – Есть вещи, которые на виду – скорость игры, обращение с мячом. Есть нюансы, которые незаметны, но игроки их чувствуют: как соперник вступает в отбор, насколько компактно действует.

    Есть еще нюансы при стандартных положениях и прочем. Если все это отложится у них в памяти, это станет большим опытом для них.

    - Как оцените игру Головина? В матче с «Динамо» вы его приберегли, но показалось, что в первом тайме он нервничал. Это так?

    – Я бы так не сказал. Он опять проделал большой объем работы, много полезного делает для обороны и атаки.

    Единственное – качество газона на «Эмирейтс» позволяло ему действовать практически безошибочно, как и Озилу. У нас поле становится лучше, но пока оно не такое хорошее, как на «Эмирейтс».

    - Бистрович довольно неожиданно появился в стартовом составе. Как можете оценить его игру? И совпадение ли, что «Арсенал» забил, как только он ушел?

    – Он хорошо смотрелся. Может, было несколько рискованных передач. Но мы бросили его в пекло, и он не растерялся, молодец.

    Он доказал, что его стоит использовать чаще. Что касается его ухода, я уже сказал, что замены не усилили игру.

    - Когда ждать возвращения Понтуса?

    – Мы еще оценим его состояние завтра.

    - С чем связано появление слева Кучаева, а не Щенникова?

    – Состав был, на мой взгляд, оптимальный, поэтому выбор пал на Кучаева.

    - Показалось, в первом тайме Мустафи в штрафной сыграл рукой. Как отреагировали на этот эпизод и не считаете ли его ключевым?

    – Не вижу смысла говорить о судействе, мы уже ничего не изменим. 

    - Вы не выглядите довольным, хотя футбольное чудо практически случилось. Чем вы недовольны?

    – Футбол мы все любим за эмоции. Сегодня были абсолютно полярные эмоции. Когда мы вели, чувствовали, что можем вернуться в противостояние. У нас было отличное настроение.

    Затем мы пропустили, поэтому сейчас настроение не очень хорошее. Мы контролировали игру большую часть времени и заслужили победу. Но это футбол, такое бывает, – сказал Гончаренко.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться