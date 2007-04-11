Виктор Гончаренко: «Если Муса будет готов, то сыграет завтра, никакие эмоции не играют роли»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался по поводу включения нападающего в состав после эпизода, когда форвард не пожал ему руку.

«Это никак не скажется, потому что футбол – это эмоции. С Мусой вчера нормально пообщались, и, принимая решение о стартовом составе, никакие эмоции не играют роли.

Если он будет готов, то сыграет завтра. Это не будет решаться из-за каких-то моих эмоций и амбиций.

Оштрафовать Мусу? Тогда и меня надо штрафовать, потому что это была взаимная перепалка.

Иногда просто надо выговорить друг другу все, что накопилось. Это выплеск эмоций, никаких обид нет, и быть не может», – сказал Гончаренко.

Ахмед Муса отказался пожать руку Гончаренко после замены в матче с «Динамо» (1:2).

ЦСКА – «Динамо». Муса не пожал руку Гончаренко после замены