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    Виктор Гончаренко: «Если Муса будет готов, то сыграет завтра, никакие эмоции не играют роли»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Лига Европы Арсенал Виктор Гончаренко Ахмед Муса Футбол Россия Лига Европы

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался по поводу включения нападающего Ахмеда Мусы в состав после эпизода, когда форвард не пожал ему руку.

    «Это никак не скажется, потому что футбол – это эмоции. С Мусой вчера нормально пообщались, и, принимая решение о стартовом составе, никакие эмоции не играют роли.

    Если он будет готов, то сыграет завтра. Это не будет решаться из-за каких-то моих эмоций и амбиций.

    Оштрафовать Мусу? Тогда и меня надо штрафовать, потому что это была взаимная перепалка.

    Иногда просто надо выговорить друг другу все, что накопилось. Это выплеск эмоций, никаких обид нет, и быть не может», – сказал Гончаренко.

    Ахмед Муса отказался пожать руку Гончаренко после замены в матче с «Динамо» (1:2).

    ЦСКА – «Динамо». Муса не пожал руку Гончаренко после замены

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