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    «Барселона» впервые выбыла из плей-офф еврокубка после крупной домашней победы в первой игре

    Теги Рома Барселона Лига чемпионов Футбол Лига чемпионов Испания Италия

    «Барселона» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов проиграла на выезде «Роме» (0:3, первая игра – 4:1).

    Каталонцы впервые в истории клуба выбыли из плей-офф еврокубка после крупной домашней победы в первой игре.

    Во всех 14 предыдущих случаях, когда «Барселона» выигрывала в первом матче на своем поле с разницей не менее трех голов, она в итоге выходила в следующий раунд.

    «Барселона» 3-й раз подряд вылетела из ЛЧ на стадии 1/4 финала

    «Рома» прервала 18-матчевую беспроигрышную серию «Барсы». Каталонцы впервые проиграли в сезоне ЛЧ

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