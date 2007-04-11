«Барселона» впервые выбыла из плей-офф еврокубка после крупной домашней победы в первой игре

в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов проиграла на выезде «Роме» (0:3, первая игра – 4:1).

Каталонцы впервые в истории клуба выбыли из плей-офф еврокубка после крупной домашней победы в первой игре.

Во всех 14 предыдущих случаях, когда «Барселона» выигрывала в первом матче на своем поле с разницей не менее трех голов, она в итоге выходила в следующий раунд.

«Барселона» 3-й раз подряд вылетела из ЛЧ на стадии 1/4 финала

«Рома» прервала 18-матчевую беспроигрышную серию «Барсы». Каталонцы впервые проиграли в сезоне ЛЧ