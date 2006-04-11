Эрнесто Вальверде: «Барселона» хотела сыграть в полуфинале, но это футбол. Иногда приходится терпеть неудачу»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал поражение от «Ромы» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3).

«Сезон длинный, и победить в этом турнире сложно. Мы понимаем разочарование болельщиков. Мы хотели сыграть в полуфинале, но это футбол. Иногда приходится терпеть неудачу.

Нам нужно встать и идти дальше. Есть еще два турнира, в которых мы хотим победить.

Это был матч, в котором мы не смогли показать нашу игру, и наши соперники были агрессивнее. Вы должны их поздравить. Они доставили нам много сложностей.

У нас было много иллюзий. Мы сочувствуем нашим болельщикам. Нам нужно сосредоточиться на том, что у нас осталось.

Это часть футбола. Нужно быть готовым ко всему. К трудным матчам тоже. Мы должны признать их заслуги и то, что мы были не так хороши, как в других матчах.

Я несу ответственность абсолютно за все. Я руководитель этой команды. Я все беру на себя. Надеюсь, этот результат не повлияет на игру в чемпионате и Кубке Испании», – сказал Вальверде.

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