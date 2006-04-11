Наверх
    puma

    Эрнесто Вальверде: «Барселона» хотела сыграть в полуфинале, но это футбол. Иногда приходится терпеть неудачу»

    Теги Рома Барселона Эрнесто Вальверде примера Испания Кубок Испании Лига чемпионов Футбол Лига чемпионов Испания

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от «Ромы» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3).

    «Сезон длинный, и победить в этом турнире сложно. Мы понимаем разочарование болельщиков. Мы хотели сыграть в полуфинале, но это футбол. Иногда приходится терпеть неудачу.

    Нам нужно встать и идти дальше. Есть еще два турнира, в которых мы хотим победить.

    Это был матч, в котором мы не смогли показать нашу игру, и наши соперники были агрессивнее. Вы должны их поздравить. Они доставили нам много сложностей.

    У нас было много иллюзий. Мы сочувствуем нашим болельщикам. Нам нужно сосредоточиться на том, что у нас осталось.

    Это часть футбола. Нужно быть готовым ко всему. К трудным матчам тоже. Мы должны признать их заслуги и то, что мы были не так хороши, как в других матчах.

    Я несу ответственность абсолютно за все. Я руководитель этой команды. Я все беру на себя. Надеюсь, этот результат не повлияет на игру в чемпионате и Кубке Испании», – сказал Вальверде.

    Выход «Ромы» в полуфинал – уникальный. Только цифры

    Только так можно реагировать на победу любимой команды над «Барсой»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться