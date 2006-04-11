«Рома» победила «Барселону» (3:0) и вышла в полуфинал ЛЧ

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Рома» победила «Барселону» (3:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов
1/4 финала
Ответный матч
- Дата проведения
- 10 апреля, 21.45, «Стадио Олимпико»
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Рома –
Алиссон, Фасио, Манолас, Жезус, Коларов, Флоренци, Стротман, де Росси, Наингголан (Эль-Шаарави, 77), Шик (Ундер, 73), Джеко.
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Барселона –
тер Стеген, Нелсон Семеду (Дембеле, 85), Пике, Умтити, Альба, Серджи Роберто, Ракитич, Бускетс (Пако Алькасер, 85), Иньеста (Андре Гомеш, 81), Месси, Суарес.
Первый матч: 1:4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.