Наверх
    puma

    «Рома» победила «Барселону» (3:0) и вышла в полуфинал ЛЧ

    Теги Рома Барселона Лига чемпионов Футбол Лига чемпионов Испания Италия

    В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Рома» победила «Барселону» (3:0).

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Лига чемпионов

    1/4 финала

    Ответный матч

    Рома Италия – Барселона Испания 3:0 (1:0, 2:0)
    Дата проведения
    10 апреля, 21.45, «Стадио Олимпико»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 6 Джеко, 2:0 – 58, пенальти де Росси, 3:0 – 82 Манолас.
    РомаАлиссон, Фасио, Манолас, Жезус, Коларов, Флоренци, Стротман, де Росси, Наингголан (Эль-Шаарави, 77), Шик (Ундер, 73), Джеко.
    Барселонатер Стеген, Нелсон Семеду (Дембеле, 85), Пике, Умтити, Альба, Серджи Роберто, Ракитич, Бускетс (Пако Алькасер, 85), Иньеста (Андре Гомеш, 81), Месси, Суарес.
    Предупреждения:
    Фасио (38), Жезус (44), Пике (57), Месси (63), Суарес (72).

    Первый матч: 1:4.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Статистика Лиги чемпионов

    Календарь Лиги чемпионов

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться