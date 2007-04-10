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    Алекс: «В прошлом году хотел вернуться в «Спартак», но интереса там не проявили»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Алекс Мескини Футбол Россия

    Бывший полузащитник «Спартака» Алекс заявил, что в прошлом году рассчитывал вернуться в команду.

    – Я пока не завершил карьеру. Хотя последним клубом был «Интернасьонал», с которым мы расторгли контракт в начале 2017 года.

    Пока нахожусь на распутье: завершать карьеру или еще где-то поиграть. Пока что ничего не делаю, просто живу в Порту-Алегри.

    В прошлом году хотел вернуться в «Спартак», но там интереса не проявили.

    – То есть вы вышли на «Спартак», а клуб сказал нет?

    – Не совсем так. Я разговаривал с определенными людьми, но не с руководством клуба.

    Так что не знаю, отказался ли именно клуб. Но я бы с удовольствием вернулся, так и просил передать. Но никакого ответа не получил, – сказал Алекс.

    Бразилец выступал за красно-белых с 2009 по 2011 год.

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