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    Александр Самедов: «Не считаю, что календарь «Спартака» легче, чем у «Локомотива». Есть соперники, способные укусить»

    Теги Спартак Локомотив Александр Самедов премьер-лига Россия календарь Футбол Россия

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о гонке за чемпионский титул с «Локомотивом». 

    – Многие считают, что у «Спартака» гораздо более выгодное положение, чем у «Локомотива», который вы продолжаете преследовать.

    – Почему?

    – У вас более легкий календарь. «Локомотиву», например, придется еще сыграть с «Зенитом» и «Краснодаром».

    – Абсолютно одинаковый календарь! Мы свои матчи с «Краснодаром» и «Зенитом» сыграли. Просто у «Локомотива» остались такие игры, но и у нас непростые выезды – в Екатеринбург, Пермь. То есть предстоит встретиться с соперниками, которые способны укусить. Мы смотрим на свой календарь, который, не считаю, что легче, чем у «Локомотива».

    – Обсуждаете с вашими друзьями по «Локо» чемпионскую гонку? Не подкалываете друг друга?

    – У меня не так много друзей осталось в этой команде – то есть тех людей, с которыми я постоянно общаюсь. Это два-три человека, остальные – знакомые. С друзьями по «Локо» мы, честно говоря, не обсуждаем золотую гонку. Каждый смотрит на свою внутреннюю кухню, – сказал Самедов. 

    После 25 матчей «Спартак» отстает от лидирующего в чемпионате России «Локомотива» на 2 очка, у «железнодорожников» есть матч в запасе. 

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