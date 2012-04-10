Александр Самедов: «Не считаю, что календарь «Спартака» легче, чем у «Локомотива». Есть соперники, способные укусить»

Полузащитник Александр Самедов поделился мнением о гонке за чемпионский титул с «Локомотивом».

– Многие считают, что у «Спартака» гораздо более выгодное положение, чем у «Локомотива», который вы продолжаете преследовать.

– Почему?

– У вас более легкий календарь. «Локомотиву», например, придется еще сыграть с «Зенитом» и «Краснодаром».

– Абсолютно одинаковый календарь! Мы свои матчи с «Краснодаром» и «Зенитом» сыграли. Просто у «Локомотива» остались такие игры, но и у нас непростые выезды – в Екатеринбург, Пермь. То есть предстоит встретиться с соперниками, которые способны укусить. Мы смотрим на свой календарь, который, не считаю, что легче, чем у «Локомотива».

– Обсуждаете с вашими друзьями по «Локо» чемпионскую гонку? Не подкалываете друг друга?

– У меня не так много друзей осталось в этой команде – то есть тех людей, с которыми я постоянно общаюсь. Это два-три человека, остальные – знакомые. С друзьями по «Локо» мы, честно говоря, не обсуждаем золотую гонку. Каждый смотрит на свою внутреннюю кухню, – сказал Самедов.

После 25 матчей «Спартак» отстает от лидирующего в чемпионате России «Локомотива» на 2 очка, у «железнодорожников» есть матч в запасе.