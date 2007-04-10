Чемпионат России. ЦСКА проиграл «Динамо»

В 25-м туре премьер-лиги «Зенит» проиграл «Краснодару» (1:2), «Локомотив» победил «Ростов» (1:0), «Спартак» на выезде переиграл «Анжи» (4:1).
ЦСКА дома уступил «Динамо» (1:2).
Чемпионат России
25-й тур
- Дата проведения
- 9 апреля, 19.30, «ВЭБ Арена»
-
ЦСКА –
Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Щенников (Кучаев, 78), Натхо, Набабкин, Миланов, Дзагоев, Витиньо (Головин, 57), Вернблум, Муса (Чалов, 58).
-
Динамо –
Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Морозов, Цаллагов (Соснин, 66), Ташаев, Панченко, Соу, Рауш (Темников, 73), Луценко (Обольский, 72).
- Дата проведения
- 8 апреля, 14.00, «Петровский»
-
Тосно –
Юрченко, Маргасов, Дугалич, Сухарев, Чернов, Карницкий, Галиулин, Жигулев (Мелкадзе, 82), Полетанович, Мирзов (Рикардиньо, 62), Погребняк.
-
Урал –
Годзюр, Кулаков, Балажиц, Чернов (Портнягин, 81), Меркулов, Емельянов, Майега, Димитров, Евсеев (Егорычев, 62), Эль-Кабир, Ильин.
- Дата проведения
- 8 апреля, 16.30, «стадион Локомотив»
- Гол:
- 1:0 – 47 Фарфан.
-
Локомотив –
Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Коломейцев, Тарасов (Баринов, 83), Фарфан, Миранчук, Фернандеш, Ари (Эдер, 72).
-
Ростов –
Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш (Скопинцев, 71), Макеев, Калачев (Зуев, 84), Гацкан, Сапета, Дядюн (Шомуродов, 58), Ионов.
- Дата проведения
- 8 апреля, 19.00, «Анжи-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 10 Промес, 0:2 – 14 Промес, 0:3 – 27, пенальти Промес, 1:3 – 36 Лескано, 1:4 – 56 Кутепов.
-
Анжи –
Будаков, Данченко, Чансельор, Брызгалов, Яковлев, Маркелов (Хубулов, 46), Антон, Тетрашвили, Хамдамов (Мусалов, 46), Лескано, Будковский (Калмыков, 85).
-
Спартак –
Селихов, Петкович, Максимович, Кутепов, Комбаров, Пашалич, Зобнин, Самедов, Ханни (Мельгарехо, 84), Промес, Луис Адриано (Зе Луиш, 77).
- Дата проведения
- 7 апреля, 11.00, «им. Ленина»
-
СКА Хабаровск –
Криворучко, Черевко (Казанков, 81), Эдиев, Димидко, Аделейе, Кабутов, Наваловский, Карасев (Федотов, 81), Секульски, Никифоров (Маркович, 70), Канунников.
-
Амкар –
Нигматуллин, Конде, Идову, Огуде, Сиваков, Занев (Мельников, 67), Гащенков, Рязанцев (Костюков, 70), Голь (Эззатоллахи, 64), Оланаре, Комолов.
- Предупреждение:
- Конде (90).
- Удаление:
- Кабутов (56).
- Дата проведения
- 7 апреля, 14.00, «стадион Центральный Казань»
-
Рубин –
Джанаев, Кузьмин, Сорокин, Навас, Гранат, Кудряшов (Устинов, 84), Могилевец (Карадениз, 68), Нобоа, Коновалов, Азмун (Шекари, 78), Попов.
-
Ахмат –
Городов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Родолфо, Швец, Иванов (Балай, 72), Митришев, Исмаэл (Бериша, 81), Уциев, Мбенг (Роши, 66).
- Дата проведения
- 7 апреля, 16.30, «Крестовский»
-
Зенит –
Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Жирков, Ерохин, Паредес, Оздоев (Кузяев, 72), Ригони (Полоз, 83), Заболотный (Панюков, 57), Дриусси.
-
Краснодар –
Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Мамаев (Жоаозиньо, 86), Шатов (Шишкин, 79), Перейра (Вандерсон, 71), Классон, Смолов.
- Дата проведения
- 7 апреля, 19.00, «Арсенал»
- Голы:
- 1:0 – 2 Горбатенко, 1:1 – 16 Стоцкий, 2:1 – 72 Горбатенко.
-
Арсенал Тула –
Левашов, Хагуш, Сунзу, Беляев, Альварес, Горбатенко, Берхамов, Ткачев (Расич, 90), Комбаров (Шевченко, 90), Дзюба, Кангва (Александров, 75).
-
Уфа –
Беленов, Никитин, Неделчару, Табидзе, Живоглядов, Салатич (Карп, 90), Пауревич, Йокич (Сейдахмет, 81), Обляков (Игбоун, 68), Сысуев, Стоцкий.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Betting Insider — прогнозы и ставки на спорт от профессионалов