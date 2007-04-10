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    Чемпионат России. ЦСКА проиграл «Динамо»

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    В 25-м туре премьер-лиги «Зенит» проиграл «Краснодару» (1:2), «Локомотив» победил «Ростов» (1:0), «Спартак» на выезде переиграл «Анжи» (4:1).

    ЦСКА дома уступил «Динамо» (1:2).

    Чемпионат России

    25-й тур

    ЦСКА – Динамо 1:2 (0:1, 1:1)
    Дата проведения
    9 апреля, 19.30, «ВЭБ Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 11 Ташаев, 0:2 – 49 Ташаев, 1:2 – 60 Чалов.
    ЦСКААкинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Щенников (Кучаев, 78), Натхо, Набабкин, Миланов, Дзагоев, Витиньо (Головин, 57), Вернблум, Муса (Чалов, 58).
    ДинамоШунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Морозов, Цаллагов (Соснин, 66), Ташаев, Панченко, Соу, Рауш (Темников, 73), Луценко (Обольский, 72).
    Предупреждения:
    Соу (39), Морозов (45), Вернблум (68), Дзагоев (80), Ташаев (83).

     

    Тосно – Урал 2:2 (1:1, 1:1)
    Дата проведения
    8 апреля, 14.00, «Петровский»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 6 Погребняк, 1:1 – 40 Ильин, 2:1 – 59, пенальти Погребняк, 2:2 – 87 Эль-Кабир.
    ТосноЮрченко, Маргасов, Дугалич, Сухарев, Чернов, Карницкий, Галиулин, Жигулев (Мелкадзе, 82), Полетанович, Мирзов (Рикардиньо, 62), Погребняк.
    УралГодзюр, Кулаков, Балажиц, Чернов (Портнягин, 81), Меркулов, Емельянов, Майега, Димитров, Евсеев (Егорычев, 62), Эль-Кабир, Ильин.
    Предупреждения:
    Майега (36), Погребняк (36), Балажиц (68), Егорычев (72), Жигулев (72).

     

    Локомотив – Ростов 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    8 апреля, 16.30, «стадион Локомотив»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 47 Фарфан.
    ЛокомотивГильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Коломейцев, Тарасов (Баринов, 83), Фарфан, Миранчук, Фернандеш, Ари (Эдер, 72).
    РостовАбаев, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш (Скопинцев, 71), Макеев, Калачев (Зуев, 84), Гацкан, Сапета, Дядюн (Шомуродов, 58), Ионов.
    Предупреждения:
    Фарфан (28), Рыбус (40), Калачев (64), Ионов (84), Ингасон (90), Эдер (90), Скопинцев (90), Гацкан (90).

     

    Анжи – Спартак 1:4 (1:3, 0:1)
    Дата проведения
    8 апреля, 19.00, «Анжи-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 10 Промес, 0:2 – 14 Промес, 0:3 – 27, пенальти Промес, 1:3 – 36 Лескано, 1:4 – 56 Кутепов.
    АнжиБудаков, Данченко, Чансельор, Брызгалов, Яковлев, Маркелов (Хубулов, 46), Антон, Тетрашвили, Хамдамов (Мусалов, 46), Лескано, Будковский (Калмыков, 85).
    СпартакСелихов, Петкович, Максимович, Кутепов, Комбаров, Пашалич, Зобнин, Самедов, Ханни (Мельгарехо, 84), Промес, Луис Адриано (Зе Луиш, 77).

     

    СКА Хабаровск – Амкар 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    7 апреля, 11.00, «им. Ленина»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 45 Рязанцев, 0:2 – 90 Костюков.
    СКА ХабаровскКриворучко, Черевко (Казанков, 81), Эдиев, Димидко, Аделейе, Кабутов, Наваловский, Карасев (Федотов, 81), Секульски, Никифоров (Маркович, 70), Канунников.
    АмкарНигматуллин, Конде, Идову, Огуде, Сиваков, Занев (Мельников, 67), Гащенков, Рязанцев (Костюков, 70), Голь (Эззатоллахи, 64), Оланаре, Комолов.
    Предупреждение:
    Конде (90).
    Удаление:
    Кабутов (56).

     

    Рубин – Ахмат 3:2 (0:1, 3:1)
    Дата проведения
    7 апреля, 14.00, «стадион Центральный Казань»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 1 Митришев, 1:1 – 49 Попов, 2:1 – 63 Азмун, 3:1 – 70 Попов, 3:2 – 86 Митришев.
    РубинДжанаев, Кузьмин, Сорокин, Навас, Гранат, Кудряшов (Устинов, 84), Могилевец (Карадениз, 68), Нобоа, Коновалов, Азмун (Шекари, 78), Попов.
    АхматГородов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Родолфо, Швец, Иванов (Балай, 72), Митришев, Исмаэл (Бериша, 81), Уциев, Мбенг (Роши, 66).
    Предупреждения:
    Семенов (10), Кузьмин (23), Мохаммади (55), Анхель (62), Сорокин (82), Карадениз (90).

     

    Зенит – Краснодар 1:2 (1:1, 0:1)
    Дата проведения
    7 апреля, 16.30, «Крестовский»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 22 Шатов, 1:1 – 33 Ерохин, 1:2 – 88 Классон.
    ЗенитЛунев, Смольников, Иванович, Мевля, Жирков, Ерохин, Паредес, Оздоев (Кузяев, 72), Ригони (Полоз, 83), Заболотный (Панюков, 57), Дриусси.
    КраснодарСиницын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Мамаев (Жоаозиньо, 86), Шатов (Шишкин, 79), Перейра (Вандерсон, 71), Классон, Смолов.
    Предупреждения:
    Паредес (63), Мамаев (82), Мевля (85), Смолов (90).

     

    Арсенал Тула – Уфа 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    7 апреля, 19.00, «Арсенал»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 2 Горбатенко, 1:1 – 16 Стоцкий, 2:1 – 72 Горбатенко.
    Арсенал ТулаЛевашов, Хагуш, Сунзу, Беляев, Альварес, Горбатенко, Берхамов, Ткачев (Расич, 90), Комбаров (Шевченко, 90), Дзюба, Кангва (Александров, 75).
    УфаБеленов, Никитин, Неделчару, Табидзе, Живоглядов, Салатич (Карп, 90), Пауревич, Йокич (Сейдахмет, 81), Обляков (Игбоун, 68), Сысуев, Стоцкий.
    Предупреждения:
    Сысуев (5), Беляев (40), Салатич (56), Йокич (64).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица премьер-лиги

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