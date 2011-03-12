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    Киевское «Динамо» оштрафовало Гармаша за удаление в матче с «Лацио»

    Теги Лацио Динамо Киев Лига Европы Денис Гармаш

    Киевское «Динамо» выписало большой штраф полузащитнику команды Денису Гармашу за удаление в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Лацио» (2:2).

    Об этом сообщил ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов. 

    Хавбек получил красную карточку уже после игры. 

    Кроме того, Гармаш не попал в заявку «Динамо» на матч УПЛ с «Вересом» (1:0).

    Гармаш об удалении в игре с «Лацио»: «Хотел спросить, почему судья позволил сопернику передвинуть мяч на 10 метров вперед»

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