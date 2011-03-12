Киевское «Динамо» оштрафовало Гармаша за удаление в матче с «Лацио»

Киевское «Динамо» выписало большой штраф полузащитнику команды Денису Гармашу за удаление в первом матче 1/8 финала с «Лацио» (2:2).

Об этом сообщил ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов.

Хавбек получил красную карточку уже после игры.

Кроме того, Гармаш не попал в заявку на матч УПЛ с «Вересом» (1:0).

Гармаш об удалении в игре с «Лацио»: «Хотел спросить, почему судья позволил сопернику передвинуть мяч на 10 метров вперед»

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