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    Гармаш об удалении в игре с «Лацио»: «Хотел спросить, почему судья позволил сопернику передвинуть мяч на 10 метров вперед»

    Теги Лацио Динамо Киев Лига Европы судьи Денис Гармаш

    Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш прокомментировал свое удаление в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Лацио» (2:2).

    «Морозюк совершил фол почти у линии поля, а Лукас взял и передвинул мяч метров на десять вперед и просто ввел в игру. После этого нам чуть не забили гол, когда попали в штангу. Я просто хотел спросить, почему арбитр, который был лицом к эпизоду, позволил это сделать. У нас в Украине сразу свистят и передвигают мяч на нужное место.

    Я только хотел спросить об этом, а партнеры подскочили, потому что думали, что я будто собираюсь на него наброситься, и получилась такая ситуация. Я потом поговорил с ними – все нормально.

    Это все эмоции. Я не такой, как все считают. Только хотел спросить, почему так произошло, потому что мы едва не пропустили из-за этого гол, я переживал за результат.

    Конечно, хотелось бы сыграть в ответном матче. Очень жаль, но надеюсь, что мы пройдем дальше. Думаю, сейчас у нас хорошие шансы», – сказал Гармаш.

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