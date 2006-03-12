Александр Хацкевич: «Лацио» оказывал на «Динамо» давление. В УПЛ нам таких игр не хватает»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич подвел итоги первого матча 1/8 финала с «Лацио» (2:2).

— Мы отыграли пока только первый тайм, и результат нас удовлетворил. Временами хорошо контролировали мяч и неплохо выходили в атаку. Почему не играл Хачериди? Это мое решение. У нас есть медицинский контроль, учитывается психологическое состояние футболиста. Я принял такое решение.

К Шепелеву в последнее время были вопросы по его игре. Мораес после игры в чемпионате простудился, так что в атаке выбор у нас был небольшой. Но я думаю, что Беседин сыграл на достаточно высоком уровне, сделал то, что от него требовалось.

— Гармаш объяснил свое поведение (хавбек получил желтую карточку и пропустит ответный матч из-за перебора предупреждений, а в дополнительное время Гармаш получил прямую красную карточку за разговоры с судьей и был удален с поля – прим. Sports.ru)?

— Без комментариев. Мы разберемся внутри, хотя с ним это тяжело делать. Он должен сам разобраться в себе и понять, что он играет в команде.

— Матч 15 марта будет самым сложным для вас как тренера ?

— Я не знаю, как сложится игра в Киеве. Мы уже добрались до 1/16 и чем дальше проходим, тем более достойные соперники. Нам важна поддержка наших зрителей на домашнем стадионе. Уже в этом у нас будет преимущество.

— Момент на последних секундах — это потеря концентрации?

— Мы его разберем. Вам сверху было немножко по-другому видно, чем нам снизу. Нам в чемпионате таких игр не хватает, на высоких скоростях, с такой интенсивностью. оказывал на нас давление. А об этом эпизоде я смогу подробно рассказать перед следующей игрой.

— Сегодня между линиями «Динамо» не было пространства. Работали над этим? Даже два пропущенных гола, кажется, не были следствием происходящего на поле.

— Конечно, мы на сборах работали над компактностью в обороне. Сегодня плотность, компактность была. Мы целенаправленно готовимся к каждой игре. Все-таки в чемпионате мы больше работаем с мячом, там у нас другие задачи.

— Насколько «Динамо» сегодня выглядело так, как вы хотели видеть? Насколько «Лацио» предстал таким, как вы его разбирали?

— Своей командой я доволен полностью как действиями в обороне, так и в атаке. Да, были ошибки, но без ошибок не бывает. Что касается «Лацио», я больше следил за своей командой.

— До игры «Лацио» считался фаворитом...

— Перед каждой игрой я говорю ребятам, что до стартового свистка шансы 50 на 50. И сегодняшний результат подтвердил, что все равно все будет решаться в Киеве. Кто-то считает фаворитом «Лацио», кто-то – «Динамо». У каждого свое мнение.