Хавбек СКА Самсонов: «Не знаю, поставили бы такой штрафной в матче «Спартак» — «Зенит»

Полузащитник хабаровского СКА Артем Самсонов после поражения от (0:1) в матче РФПЛ поделился мнением о назначении штрафного удара, с которого был забит гол.

— Кабутов сомневается, что был правильно назначен штрафной, который привел к голу.

— Ну да, такой неоднозначный штрафной. За несколько секунд до этого нашего игрока так же толкнули, а судья не свистнул. А тут поставили — и Фернандо исполнил.

Дали бы его в другой игре? В матче «Спартак» — или «Спартак» — «Краснодар» поставили бы такой штрафной? Не знаю.

— Димидко, который, по мнению арбитра, совершил фол, тоже говорит, что нарушения не было.

— Ну да. Опять же, в другом эпизоде я чисто сыграл в мяч, а судья свистнул штрафной, еще и желтую показал. Может, на повторе покажется, что я нарушал, но в игре было ощущение, что сыграл чисто.

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