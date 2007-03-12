Травма Нойштедтера оказалась несерьезной

Защитник Роман Нойштедтер прошел томографию после травмы, полученной в матче против (2:0).

Повреждение головы 30-летнего игрока оказалось несерьезным, его состояние оценивается положительно, сообщает официальный сайт стамбульцев.

Тем не менее, точные сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

Ранее из-за травм выбыли из строя центральные защитники сборной России Георгий Джикия ( ) и Виктор Васин (ЦСКА), которые, скорее всего, пропустят .

В прошедшей игре Нойштедтер забил 3-й гол в сезоне, повторив свой лучший результат в карьере.

Похоже, Васин мимо ЧМ-2018. Что делать сборной России?