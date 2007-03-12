Травма Нойштедтера оказалась несерьезной

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер прошел томографию после травмы, полученной в матче против «Ени Малатьяспора» (2:0).
Повреждение головы 30-летнего игрока оказалось несерьезным, его состояние оценивается положительно, сообщает официальный сайт стамбульцев.
Тем не менее, точные сроки восстановления футболиста пока неизвестны.
Ранее из-за травм выбыли из строя центральные защитники сборной России Георгий Джикия («Спартак») и Виктор Васин (ЦСКА), которые, скорее всего, пропустят ЧМ-2018.
В прошедшей игре Нойштедтер забил 3-й гол в сезоне, повторив свой лучший результат в карьере.