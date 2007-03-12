Нойштедтер получил травму шеи и был доставлен в больницу

Защитник и сборной России Роман Нойштедтер получил травму в матче чемпионата Турции против (2:0).

На 51-й минуте 30-летний игрок был вынужден покинуть поле из-за повреждения шеи, вместо него в игру вошел .

Сообщается, что Нойштедтер был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Степень серьезности травмы и сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

Ранее из-за травм выбыли из строя центральные защитники сборной России Георгий Джикия ( ) и Виктор Васин (ЦСКА), которые, скорее всего, пропустят .

В прошедшей игре Нойштедтер забил 3-й гол в сезоне, повторив свой лучший результат в карьере.

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