Фанаты «Вест Хэма» попали в лицо совладельца клуба монетой

Фанаты устроили массовые беспорядки на Олимпийском стадионе Лондона на матче с (0:3).

По ходу второго тайма болельщики, недовольные игрой команды, встали со своих мест и направились к ложе, где сидят владельцы клуба.

Протестующие фанаты скандировали оскорбления в их адрес и призывы уйти в отставку.

Сообщается, что в сторону владельцев «молотобойцев» полетели различные предметы, а в лицо совладельцу Дэвиду Салливану прилетела монета, однако очки позволили ему избежать серьезной травмы.

Некоторые болельщики демонстрировали жест перерезания горла. На 84-й минуте Салливан и второй совладелец Дэвид Голд в сопровождении охраны покинули свои места.

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