Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Фанаты «Вест Хэма» попали в лицо совладельца клуба монетой

    Теги Вест Хэм премьер-лига Англия происшествия болельщики Дэвид Салливан Бернли Дэвид Голд

    Фанаты «Вест Хэма» устроили массовые беспорядки на Олимпийском стадионе Лондона на матче с «Бернли» (0:3).

    По ходу второго тайма болельщики, недовольные игрой команды, встали со своих мест и направились к ложе, где сидят владельцы клуба.

    Протестующие фанаты скандировали оскорбления в их адрес и призывы уйти в отставку.

    Сообщается, что в сторону владельцев «молотобойцев» полетели различные предметы, а в лицо совладельцу Дэвиду Салливану прилетела монета, однако очки позволили ему избежать серьезной травмы.

    Некоторые болельщики демонстрировали жест перерезания горла. На 84-й минуте Салливан и второй совладелец Дэвид Голд в сопровождении охраны покинули свои места.

    Безумие на матче АПЛ. Фанаты «Вест Хэма» выбежали на поле

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться