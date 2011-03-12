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    Мойес о выбежавших на поле болельщиках: «Нельзя пересекать черту и выбегать на поле»

    Теги Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия происшествия болельщики Бернли

    Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес подвел итоги встречи с «Бернли» (0:3).

    «До первого гола нельзя было представить, что это будет настолько плохой день для нас. Мы играли неплохо, могли выйти вперед, но пропущенный мяч все изменил.

    Мы хотим, чтобы болельщики нас поддерживали. С тех пор, как я возглавил «Вест Хэм», они показывали себя только с хорошей стороны. 

    Нельзя пересекать черту и выбегать на поле. Некоторые наши игроки правильно на это отреагировали и достойно себя повели.

    Впереди еще много игр, мы обязательно будем выше в турнирной таблице. Я уверен в силе нашего состава», – сказал Мойес.

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