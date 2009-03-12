Филиппе Коутиньо: «Всегда говорил, что Дембеле – великолепный игрок. В матче с «Малагой» он вновь это доказал»

Полузащитник «Барселоны» после победы над «Малагой» (2:0) похвалил партнера по команде , отметившегося голевой передачей на бразильца.

«Я всегда говорил, что он великолепный игрок. Сегодня он вновь это доказал, сыграв очень здорово.

Лео – лучший в мире, и его всегда будет не хватать, когда он отсутствует, но в его жизни случилось замечательное событие – родился третий сын. Мы поздравляем его, к следующему матчу он будет готов.

Мы ни в коем случае не играли с «Малагой» в полноги. В команде мы работаем над психологией идти от матча к матчу.

Безусловно, мы могли сыграть в пас лучше и эффективнее воспользоваться нашим контролем мяча. Но теперь, когда мы победили, мы уже можем думать о следующей игре», – сказал бразилец.