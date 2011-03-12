Эрнесто Вальверде: «Чемпионская гонка в Ла Лиге еще жива»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги матча чемпионата Испании с «Малагой» (2:0).

«Конечно, чемпионская гонка еще жива. Пока есть математические шансы, никого нельзя из нее вычеркивать. Я не сбрасываю со счетов «Реал», да и он сам все сделает для этого.

Дембеле – игрок, которому требуется время. Он молод, а в «Барселоне» все подвергаются давлению, поэтому много внимания обращают и на него. Хорошо, что он всегда старается. Сегодня он сделал шаг вперед и здорово помог нам. Но впереди еще много работы», – сказал Вальверде.

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