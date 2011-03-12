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    Эмери о разгроме «Метца»: «После поражения от «Реала» нам нужно было побеждать»

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Метц Унаи Эмери

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал разгром «Метца» (5:0) в матче чемпионата Франции.

    «После поражения во вторник («ПСЖ» вновь уступил «Реалу» и вылетел из плей-офф ЛЧ – прим. Sports.ru) нам нужно было побеждать. Нам было необходимо продолжить удачное выступление в чемпионате, где впереди еще много матчей.

    Думаю, команда подтвердила свой уровень в лиге. Сегодня мы славно потрудились. В начале матче позволили сопернику создать моменты, но в перерыве договорились сыграть более закрыто, чтобы помешать «Метцу» атаковать.

    Во втором тайме могли забить больше одного гола, но не реализовали моменты», – сказал Эмери.

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