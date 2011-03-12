Эмери о разгроме «Метца»: «После поражения от «Реала» нам нужно было побеждать»

Главный тренер Унаи Эмери прокомментировал разгром «Метца» (5:0) в матче чемпионата Франции.

«После поражения во вторник («ПСЖ» вновь уступил «Реалу» и вылетел из плей-офф ЛЧ – прим. Sports.ru) нам нужно было побеждать. Нам было необходимо продолжить удачное выступление в чемпионате, где впереди еще много матчей.

Думаю, команда подтвердила свой уровень в лиге. Сегодня мы славно потрудились. В начале матче позволили сопернику создать моменты, но в перерыве договорились сыграть более закрыто, чтобы помешать «Метцу» атаковать.

Во втором тайме могли забить больше одного гола, но не реализовали моменты», – сказал Эмери.