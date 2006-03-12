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    Чемпионат Франции. «Марсель» выиграл у «Тулузы», «Лион» обыграл «Кан», «Генгам» пропустил 5 голов от «Ниццы»

    Теги Лион Бордо Лилль Марсель Ренн Ницца ПСЖ Монако Сент-Этьен Нант Тулуза Труа лига 1 Франция результаты Метц Страсбур Амьен Кан Монпелье Анжер Дижон Генгам

    В 29-м туре лиги 1 «Страсбур» уступил «Монако» (1:3), «ПСЖ» разгромил «Метц» (5:0), «Лион» обыграл «Кан» (1:0), «Марсель» был сильнее «Тулузы» (2:1).

    Чемпионат Франции

    29-й тур

    Генгам – Ницца 2:5 (1:1, 1:4)
    Дата проведения
    11 марта, 17.00, «Рудуру»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 9, пенальти Гренье, 1:1 – 24 Плеа, 1:2 – 47 Плеа, 1:3 – 58 Плеа, 2:3 – 83, автогол Марлон, 2:4 – 86 Срарфи, 2:5 – 90 Плеа.
    ГенгамЮнссон, Мартинш Перейра, Кербра, Эбоа-Эбоа, Табану, Дидо (Бенезе, 61), До (Блас, 67), Коко (Нгбакото, 83), Гренье, Бриан, Тюрам.
    НиццаБенитес, Бюрне (Суке, 73), Марлон, Данте, Ле Маршан, Ле-Мелу, Сипрьен, Сери, Сако (Сарр, 86), Плеа, Сент-Максимен (Срарфи, 79).
    Предупреждения:
    Сако (28), Бриан (40), Табану (61), Мартинш Перейра (75).
    Лион – Кан 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    11 марта, 19.00, «Стад де Лион»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 63 Траоре.
    ЛионАнтони Лопеш, Рафаэл (Тете, 81), Марсело, Морель, Менди, Ферри, Тузар, Ндомбеле, Траоре (Корне, 74), Диас, Маолида (Депай, 66).
    КанВеркутр, Гильбер, Женевуа, Диоманде, Джику, Бесса (Ставицки, 73), Фере, Аит-Беннассер, Петерс (Базиль, 79), Кривелли, Роделен (Деменге, 74).
    Предупреждения:
    Петерс (15), Диас (46).
    Тулуза – Марсель 1:2 (1:1, 0:1)
    Дата проведения
    11 марта, 23.00, «Стадиум де Тулуз»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 10 Окампос, 1:1 – 19 Мубеле, 1:2 – 78 Митроглу.
    ТулузаЛафон, Амьен Аду, Диоп, Жюльен (Яго, 61), Силла (Дурмаз, 89), Сомалиа, Каюзак, Имбула, Мубеле (Жан, 68), Саного, Градель.
    МарсельМанданда, Сарр, Рами, Роланду, Сакаи, Замбо-Ангисса (Амави, 59), Луис Густаво, Лопес, Сансон (Пайет, 72), Окампос, Жермен (Митроглу, 78).
    Предупреждения:
    Замбо-Ангисса (43), Силла (50), Амави (63), Градель (79), Яго (86), Лафон (90), Пайет (90).

     

    ПСЖ – Метц 5:0 (4:0, 1:0)
    Дата проведения
    10 марта, 19.00, «Парк де Пренс»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 5 Менье, 2:0 – 20 Нкунку, 3:0 – 28 Нкунку, 4:0 – 45 Мбаппе, 5:0 – 82 Тиаго Силва.
    ПСЖАреоля, Менье, Тиаго Силва, Кимпембе, Берчиче, Верратти (Ло Чельсо, 64), Диарра, Дракслер (Рабьо, 71), Ди Мария (Веа, 71), Мбаппе, Нкунку.
    МетцКавасима, Балиу, Селимович, Ньяхате, Ривьере, Коад, Дианье (Ривьер, 64), Доссеви, Поблете, Миличевич (Ньян, 86), Ру.
    Предупреждение:
    Дианье (40).
    Лилль – Монпелье 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    10 марта, 22.00, «Пьер-Моруа»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 41 Пепе, 1:1 – 63 Руссийон.
    ЛилльМеньян, Дабила, Сумаоро, Амаду, Алонсо, Балло, Пепе, Бензия (Сумаре, 52), Тиаго Майя, Луис Араужо (Тиаго Мендес, 65), Мотиба (Понсе, 72).
    МонпельеЛекомт, Педру Мендеш, Илтон, Конгре, Агиляр, Скири (Самбия, 37), Ласн, Руссийон, Иконе, Мбенза (Нинга, 62), Камара (Сьо, 61).
    Предупреждения:
    Бензия (32), Конгре (34), Педру Мендеш (87), Тиаго Мендес (87).
    Нант – Труа 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    10 марта, 22.00, «Стад ля Божуар»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 86 Сала.
    НантТэтэрушану, Дюбуа, Авазьем, Диего Карлос, Лукас Лима, Крхин, Андрей Жиротто (Туре, 46), Бамму (Эль-Ганасси, 68), Ронжье, Томассон (Илоки, 78), Сала.
    ТруаЖелязны, Деплан, Вискаррондо, Эрей, Обианг, Пеле (Бен-Саада, 83), Беллюгу, Вальтер, Грансир, Ниве (Кауи, 63), Ньян (Хен Чжун Сук, 71).
    Предупреждение:
    Вальтер (7).
    Бордо – Анжер 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    10 марта, 22.00, «Стад де Бордо»
    превью матча онлайн статистика
    БордоКостиль, Сабали, Кунде, Бесс, Пундже, Лерагер, Плашил, Мейте, Малком (Вада, 89), Лаборд (Брэйтуэйт, 70), де Превиль (Камано, 56).
    АнжерБютель, Манко, Траоре, Павлович, Андре, Сантамария, Рен-Аделед (Кулибали, 76), Онианге (Пюйо, 84), Те, Фюльжени (Суну, 58), Токо-Экамби.
    Ренн – Сент-Этьен 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    10 марта, 22.00, «Рю де Лорьен»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 35 Суботич, 1:1 – 86 Сарр.
    РеннКоубек, Траоре, Желен, Ньяньон, Бенсебайни, Андре, Прцич (Леа Силики, 56), Сарр, Хазри, Буриго, Сако.
    Сент-ЭтьенРюффье, Дебюши, Перрен, Суботич, Силва, Сельнэс, Мвила, Амума (Эрнани, 79), Кабелла, Монне-Паке (Таннане, 87), Бамба (Диуссе, 66).
    Предупреждения:
    Амума (56), Диуссе (75), Дебюши (77), Перрен (89).
    Дижон – Амьен 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    10 марта, 22.00, «Гастон Жерар»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 45 Конате, 1:1 – 69 Саид.
    ДижонРене, Розье, Ямбере, Джилободжи, Бука-Муту, Квон Чхан Хун (Слити, 56), Лотоа (Марье, 61), Амальфитано, Саммаритано (Жанно, 80), Саид, Тавареш.
    АмьенГюртнер, Эль-Хаджам, Гуано (Гакпе, 28; Бурго, 63), Аденон, Дибасси, Монкондюи, Зунгу, Какута (Траоре, 77), Мендоса, Авелар, Конате.
    Предупреждения:
    Бука-Муту (64), Джилободжи (83), Марье (85).
    Страсбур – Монако 1:3 (1:3, 0:0)
    Дата проведения
    9 марта, 22.45, «Ля Мено»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 5 Йоветич, 1:1 – 19 Баокен, 1:2 – 21 Лопеш, 1:3 – 41 Фабиньо.
    СтрасбурУкиджа, Лала (Ндур, 82), Коне, Мартинес, Сека, Мартен (Гримм, 65), Ахолу, Лиэнар, Баокен, Блайяк, Терье (Корнье, 46).
    МонакоСубашич, Сидибе (Туре, 64), Глик, Жемерсон, Раджи, Моутинью, Фабиньо, Кейта (Тилеманс, 79), Лемар (Геззаль, 85), Лопеш, Йоветич.
    Предупреждение:
    Лопеш (68).

    Таблица лиги 1

    Статистика лиги 1

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