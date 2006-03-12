Чемпионат Франции. «Марсель» выиграл у «Тулузы», «Лион» обыграл «Кан», «Генгам» пропустил 5 голов от «Ниццы»

В 29-м туре лиги 1 «Страсбур» уступил «Монако» (1:3), «ПСЖ» разгромил «Метц» (5:0), «Лион» обыграл «Кан» (1:0), «Марсель» был сильнее «Тулузы» (2:1).
Чемпионат Франции
29-й тур
- Дата проведения
- 11 марта, 17.00, «Рудуру»
- Голы:
- 1:0 – 9, пенальти Гренье, 1:1 – 24 Плеа, 1:2 – 47 Плеа, 1:3 – 58 Плеа, 2:3 – 83, автогол Марлон, 2:4 – 86 Срарфи, 2:5 – 90 Плеа.
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Генгам –
Юнссон, Мартинш Перейра, Кербра, Эбоа-Эбоа, Табану, Дидо (Бенезе, 61), До (Блас, 67), Коко (Нгбакото, 83), Гренье, Бриан, Тюрам.
-
Ницца –
Бенитес, Бюрне (Суке, 73), Марлон, Данте, Ле Маршан, Ле-Мелу, Сипрьен, Сери, Сако (Сарр, 86), Плеа, Сент-Максимен (Срарфи, 79).
- Предупреждения:
- Сако (28), Бриан (40), Табану (61), Мартинш Перейра (75).
- Дата проведения
- 11 марта, 19.00, «Стад де Лион»
- Гол:
- 1:0 – 63 Траоре.
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Лион –
Антони Лопеш, Рафаэл (Тете, 81), Марсело, Морель, Менди, Ферри, Тузар, Ндомбеле, Траоре (Корне, 74), Диас, Маолида (Депай, 66).
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Кан –
Веркутр, Гильбер, Женевуа, Диоманде, Джику, Бесса (Ставицки, 73), Фере, Аит-Беннассер, Петерс (Базиль, 79), Кривелли, Роделен (Деменге, 74).
- Дата проведения
- 11 марта, 23.00, «Стадиум де Тулуз»
-
Тулуза –
Лафон, Амьен Аду, Диоп, Жюльен (Яго, 61), Силла (Дурмаз, 89), Сомалиа, Каюзак, Имбула, Мубеле (Жан, 68), Саного, Градель.
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Марсель –
Манданда, Сарр, Рами, Роланду, Сакаи, Замбо-Ангисса (Амави, 59), Луис Густаво, Лопес, Сансон (Пайет, 72), Окампос, Жермен (Митроглу, 78).
- Дата проведения
- 10 марта, 19.00, «Парк де Пренс»
- Голы:
- 1:0 – 5 Менье, 2:0 – 20 Нкунку, 3:0 – 28 Нкунку, 4:0 – 45 Мбаппе, 5:0 – 82 Тиаго Силва.
-
ПСЖ –
Ареоля, Менье, Тиаго Силва, Кимпембе, Берчиче, Верратти (Ло Чельсо, 64), Диарра, Дракслер (Рабьо, 71), Ди Мария (Веа, 71), Мбаппе, Нкунку.
-
Метц –
Кавасима, Балиу, Селимович, Ньяхате, Ривьере, Коад, Дианье (Ривьер, 64), Доссеви, Поблете, Миличевич (Ньян, 86), Ру.
- Предупреждение:
- Дианье (40).
- Дата проведения
- 10 марта, 22.00, «Пьер-Моруа»
-
Лилль –
Меньян, Дабила, Сумаоро, Амаду, Алонсо, Балло, Пепе, Бензия (Сумаре, 52), Тиаго Майя, Луис Араужо (Тиаго Мендес, 65), Мотиба (Понсе, 72).
-
Монпелье –
Лекомт, Педру Мендеш, Илтон, Конгре, Агиляр, Скири (Самбия, 37), Ласн, Руссийон, Иконе, Мбенза (Нинга, 62), Камара (Сьо, 61).
- Предупреждения:
- Бензия (32), Конгре (34), Педру Мендеш (87), Тиаго Мендес (87).
- Дата проведения
- 10 марта, 22.00, «Стад ля Божуар»
- Гол:
- 1:0 – 86 Сала.
-
Нант –
Тэтэрушану, Дюбуа, Авазьем, Диего Карлос, Лукас Лима, Крхин, Андрей Жиротто (Туре, 46), Бамму (Эль-Ганасси, 68), Ронжье, Томассон (Илоки, 78), Сала.
-
Труа –
Желязны, Деплан, Вискаррондо, Эрей, Обианг, Пеле (Бен-Саада, 83), Беллюгу, Вальтер, Грансир, Ниве (Кауи, 63), Ньян (Хен Чжун Сук, 71).
- Предупреждение:
- Вальтер (7).
- Дата проведения
- 10 марта, 22.00, «Стад де Бордо»
-
Бордо –
Костиль, Сабали, Кунде, Бесс, Пундже, Лерагер, Плашил, Мейте, Малком (Вада, 89), Лаборд (Брэйтуэйт, 70), де Превиль (Камано, 56).
-
Анжер –
Бютель, Манко, Траоре, Павлович, Андре, Сантамария, Рен-Аделед (Кулибали, 76), Онианге (Пюйо, 84), Те, Фюльжени (Суну, 58), Токо-Экамби.
- Дата проведения
- 10 марта, 22.00, «Рю де Лорьен»
-
Ренн –
Коубек, Траоре, Желен, Ньяньон, Бенсебайни, Андре, Прцич (Леа Силики, 56), Сарр, Хазри, Буриго, Сако.
-
Сент-Этьен –
Рюффье, Дебюши, Перрен, Суботич, Силва, Сельнэс, Мвила, Амума (Эрнани, 79), Кабелла, Монне-Паке (Таннане, 87), Бамба (Диуссе, 66).
- Дата проведения
- 10 марта, 22.00, «Гастон Жерар»
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Дижон –
Рене, Розье, Ямбере, Джилободжи, Бука-Муту, Квон Чхан Хун (Слити, 56), Лотоа (Марье, 61), Амальфитано, Саммаритано (Жанно, 80), Саид, Тавареш.
-
Амьен –
Гюртнер, Эль-Хаджам, Гуано (Гакпе, 28; Бурго, 63), Аденон, Дибасси, Монкондюи, Зунгу, Какута (Траоре, 77), Мендоса, Авелар, Конате.
- Предупреждения:
- Бука-Муту (64), Джилободжи (83), Марье (85).
- Дата проведения
- 9 марта, 22.45, «Ля Мено»
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Страсбур –
Укиджа, Лала (Ндур, 82), Коне, Мартинес, Сека, Мартен (Гримм, 65), Ахолу, Лиэнар, Баокен, Блайяк, Терье (Корнье, 46).
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Монако –
Субашич, Сидибе (Туре, 64), Глик, Жемерсон, Раджи, Моутинью, Фабиньо, Кейта (Тилеманс, 79), Лемар (Геззаль, 85), Лопеш, Йоветич.
- Предупреждение:
- Лопеш (68).
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