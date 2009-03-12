Александр Кокорин: «С такими командами, как «Лейпциг», всегда приятно играть»

Нападающий Александр Кокорин сравнил игру против команды в еврокубках и чемпионате России.

— Тяжело переключаться с матчей против «Селтика» и «Лейпцига» на игры РФПЛ против обороняющегося всей командой (0:0)?

— Переключаться надо. Тут ничего не поделаешь — не хочу жаловаться на ту или иную манеру игры соперника.

Но с такими командами, как «Лейпциг», всегда приятно играть. Они стараются действовать в атаку, первым номером, выступают на хорошем стадионе. Против них и ты можешь показывать свои лучшие качества, если будешь правильно действовать на поле.

Поэтому мы сами виноваты в этом результате — здесь нужно играть в футбол. Это надо будет сделать в домашней встрече.