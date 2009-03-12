Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Александр Кокорин: «С такими командами, как «Лейпциг», всегда приятно играть»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Лига Европы Александр Кокорин РБ Лейпциг

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сравнил игру против команды в еврокубках и чемпионате России.

    — Тяжело переключаться с матчей против «Селтика» и «Лейпцига» на игры РФПЛ против обороняющегося всей командой «Амкара» (0:0)?

    — Переключаться надо. Тут ничего не поделаешь — не хочу жаловаться на ту или иную манеру игры соперника.

    Но с такими командами, как «Лейпциг», всегда приятно играть. Они стараются действовать в атаку, первым номером, выступают на хорошем стадионе. Против них и ты можешь показывать свои лучшие качества, если будешь правильно действовать на поле.

    Поэтому мы сами виноваты в этом результате — здесь нужно играть в футбол. Это надо будет сделать в домашней встрече.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться