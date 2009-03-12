Тихонов о победе над «Тюменью»: «Тяжело обыгрывать команду, которая обороняется вдевятером»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов подвел итоги матча с «Тюменью» (2:0).

«Первым делом хочу поблагодарить работников нашего клуба, которые ценой героических усилий смогли подготовить поле к возобновлению сезона.

Что касается игры, то по ее ходу было очень много фолов со стороны . Я не понимаю, чем недоволен главный тренер команды соперника. Судейство сегодня было нормальным. На таких полях стандартно бывает много борьбы. В таких условиях забитые мячи сильно влияют на команду психологически.

В хороший футбол особо не поиграешь, но мы пытались это делать. Соперник выглядел неплохо, но очень тяжело обыгрывать команду, которая использует схему 5-4-1 и обороняется практически вдевятером. В такой ситуации на первый план выходят стандарты.

Я очень благодарен за то, что ребята дотерпели и забили голы. Также я благодарю всех болельщиков, которые пришли на стадион и поддерживали нас в этом матче», – сказал Тихонов.