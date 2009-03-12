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    Тихонов о победе над «Тюменью»: «Тяжело обыгрывать команду, которая обороняется вдевятером»

    Теги Крылья Советов Андрей Тихонов ФНЛ Тюмень

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов подвел итоги матча ФНЛ с «Тюменью» (2:0).

    «Первым делом хочу поблагодарить работников нашего клуба, которые ценой героических усилий смогли подготовить поле к возобновлению сезона.

    Что касается игры, то по ее ходу было очень много фолов со стороны «Тюмени». Я не понимаю, чем недоволен главный тренер команды соперника. Судейство сегодня было нормальным. На таких полях стандартно бывает много борьбы. В таких условиях забитые мячи сильно влияют на команду психологически.

    В хороший футбол особо не поиграешь, но мы пытались это делать. Соперник выглядел неплохо, но очень тяжело обыгрывать команду, которая использует схему 5-4-1 и обороняется практически вдевятером. В такой ситуации на первый план выходят стандарты.

    Я очень благодарен за то, что ребята дотерпели и забили голы. Также я благодарю всех болельщиков, которые пришли на стадион и поддерживали нас в этом матче», – сказал Тихонов.

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