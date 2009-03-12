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    «Спартак» победил СКА за счет гола Фернандо на 90-й минуте

    Теги Спартак премьер-лига Россия СКА Хабаровск

    В 22-м туре премьер-лиги «Спартак» победил хабаровский СКА (1:0).

    Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

    Спартак – СКА Хабаровск 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    11 марта, 19.00, «Открытие Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 90 Фернандо.
    СпартакСелихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин (Самедов, 58), Ханни (Мельгарехо, 58), Промес (Педро Роша, 78), Луис Адриано.
    СКА ХабаровскДовбня, Кабутов, Карпов, Димидко, Тубич, Никифоров, Макаров, Баляйкин (Махатадзе, 71), Самсонов (Карасев, 46), Канунников, Секульски (Маркович, 46).
    Предупреждения:
    Промес (27), Самсонов (35), Фернандо (90).

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