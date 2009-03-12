«Спартак» победил СКА за счет гола Фернандо на 90-й минуте

В 22-м туре премьер-лиги «Спартак» победил хабаровский СКА (1:0).
Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 11 марта, 19.00, «Открытие Арена»
- Гол:
- 1:0 – 90 Фернандо.
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Спартак –
Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин (Самедов, 58), Ханни (Мельгарехо, 58), Промес (Педро Роша, 78), Луис Адриано.
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СКА Хабаровск –
Довбня, Кабутов, Карпов, Димидко, Тубич, Никифоров, Макаров, Баляйкин (Махатадзе, 71), Самсонов (Карасев, 46), Канунников, Секульски (Маркович, 46).