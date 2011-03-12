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    Вячеслав Подберезкин: «В перерыве я бы сам себя заменил, но Бердыев сказал нужные слова»

    Теги Рубин Курбан Бердыев премьер-лига Россия Тосно Вячеслав Подберезкин

    Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин, автор гола в матче РФПЛ с «Тосно» (1:0), поделился впечатлениями от игры.

    «Это победа была очень нужна нам, очень рады все и счастливы. А что касается моей игры, то после первого тайма я бы сам себя заменил. Но я благодарен Бердыеву за то, что он подошел, сказал нужные слова, в чем прибавить, в чем исправить ошибки. Благодарен ему, что доверяет и верит, это придает сил.

    Я счастлив, что оказался в этой команде у этого тренерского штаба. Не чувствую себя героем и счастлив, что команда победила.

    Во втором тайме мы начали играть в то, что тренируем, положили мяч вниз, начали контролировать, не спешить. Появились свободные зоны, про которые говорил тренер, и мы начали их использовать, подключать крайних защитников – отсюда и пришел гол.

    Мы просто стали выполнять установку тренера, от этого и пошел результат», – сказал Подберезкин.

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