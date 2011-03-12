Кирилл Панченко: «Предстоит еще много работы, чтобы набрать физические кондиции. Но мысленно уже готов, страха нет»

Нападающий Кирилл Панченко подвел итоги матча с «Краснодаром» (0:0), в котором он вышел на поле впервые после серьезной травмы.

«Готовность не идеальная. Предстоит еще много работы, чтобы набрать физические кондиции. Но мысленно уже готов, страха нет, надо выходить без страха и приносить пользу команду. А физику всегда можно подтянуть.

Разговора с главным тренером сборной в последнее время не было. Разговаривали, когда я получил травму. Станислав Саламович поддержал. После этого не говорили.

Все будет зависеть от меня, от того, как буду играть. Как и любой футболист, хочу попасть в сборную. Буду делать все, что от меня зависит.

Могу заверить болельщиков, что мы будем биться до конца. Равнодушных не будет, будем отдаваться по максимуму, а там будет видно. О борьбе за выживание не думаем.

Будем ли болеть за , победа в Кубке России которого приведет к тому, что 6-е место РФПЛ получит путевку в еврокубки? На такой вопрос не хочется отвечать. Мы будем отталкиваться от своей игры», – сказал Панченко.