Антонио Конте: «Канте в порядке. Он тренировался всю неделю»

Главный тренер Антонио Конте в преддверии матча АПЛ с «Кристал Пэлас» рассказал о состоянии полузащитника команды , который пропустил игру с «Манчестер Сити» (0:1) из-за обморока.

Об игре с

«Кристал Пэлас» проиграл последние пару матчей и заслуживал большего в играх с «Тоттенхэмом» и «МЮ». Мы должны сыграть очень внимательно. Нам необходимо провести хороший матч и набрать три очка, но нужно помнить, что мы играем с очень хорошей командой, в составе которой есть талантливые игроки.

У нас все нормально с уверенностью в своих силах. Когда проигрываешь несколько матчей подряд, это нелегко в плане уверенности. Мы очень хорошо работаем, как и всегда, и в субботу увидим, будем ли достаточно хороши, чтобы набрать три очка в этом матче.

Команды, идущие выше нас в таблице, набрали хороший ход. Нам важно не терять очки, а потом постараться использовать матчи, в которых нам придется сыграть дома с прямыми конкурентами.

Об обмороке Канте

Канте в порядке. Он тренировался всю неделю. Он в хорошей форме. На прошлой неделе в пятницу было очень холодно, и после тренировки он ненадолго потерял сознание в раздевалке. После этой ситуации врач многократно проверял его, чтобы определить физическое состояние. Все было предельно ясно. В воскресенье он был в порядке, но в то же время было правильно не рисковать и дать ему возможность передохнуть. Тесты показали, что все хорошо.

О травмированных игроках

В ситуации с Баркли мы должны проявить серьезное терпение. После тяжелой травмы, после операции на мышцах и сухожилиях очень нелегко быстро восстановиться, когда ты не играл семь месяцев. Игроку и мне необходимо запастись терпением.

Если и может быть положительный аспект в ситуации с травмой Бакайоко, так это то, что у него было много времени, чтобы переосмыслить плохую игру в матче с «Уотфордом». Он тренировался с нами в течение недели, находится в неплохой физической форме. Не стоит забывать, что Баке всего 23 года. Это очень молодой игрок.

В этом сезоне нам также приходится частично расплачиваться за отсутствие опыта у многих наших игроков, но Бака обладает должными качествами, чтобы стать важным игроком для «Челси» – надеюсь, в настоящем, но и, конечно, в будущем.