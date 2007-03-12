Садьо Мане: «Не думаю, что «МЮ» будет играть от защиты»

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане в преддверии матча с заявил, что предпочитает атакующий футбол.

«А вы разве не предпочитаете атакующий футбол, нет? На него приятнее смотреть. Конечно. Я предпочитаю игру . То, как мы играем, отлично подходит всем нашим игрокам.

Так считаю не только я. Но нужно уважать и другие подходы. Не все могут себе позволить так играть. Я бы предпочел играть за атакующую команду против таких же, но в последнее время я играю против оборонительных команд.

В Сенегале я учился играть в защитной формации, поэтому для меня это не проблема. Но всегда было приятнее играть в атаку. Кто-то может, наоборот, предпочитать другое.

Если «Манчестер Юнайтед» будет играть от защиты, для нас это будет хорошо. Мы будем больше владеть мячом и заставим их больше двигаться. Мы можем провести матч в высоком темпе, и командам сложно защищаться на протяжении 90 минут.

Но я не уверен, что «МЮ» будет отбиваться на . Это топ-клуб, они тоже хотят победить. У них есть качественные игроки в нападении, почему нет?» – сказал Мане.