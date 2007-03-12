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    Садьо Мане: «Не думаю, что «МЮ» будет играть от защиты»

    Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Ливерпуль премьер-лига Англия Садьо Мане

    Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед» заявил, что предпочитает атакующий футбол.

    «А вы разве не предпочитаете атакующий футбол, нет? На него приятнее смотреть. Конечно. Я предпочитаю игру «Ливерпуля». То, как мы играем, отлично подходит всем нашим игрокам.

    Так считаю не только я. Но нужно уважать и другие подходы. Не все могут себе позволить так играть. Я бы предпочел играть за атакующую команду против таких же, но в последнее время я играю против оборонительных команд.

    В Сенегале я учился играть в защитной формации, поэтому для меня это не проблема. Но всегда было приятнее играть в атаку. Кто-то может, наоборот, предпочитать другое.

    Если «Манчестер Юнайтед» будет играть от защиты, для нас это будет хорошо. Мы будем больше владеть мячом и заставим их больше двигаться. Мы можем провести матч в высоком темпе, и командам сложно защищаться на протяжении 90 минут.

    Но я не уверен, что «МЮ» будет отбиваться на «Олд Траффорд». Это топ-клуб, они тоже хотят победить. У них есть качественные игроки в нападении, почему нет?» – сказал Мане.

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