Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» благодаря автоголу Келли

    Теги Челси премьер-лига Англия Кристал Пэлас Виллиан Мартин Келли Патрик ван Анхолт

    В 30-м туре АПЛ «Челси» дома победил «Кристал Пэлас» (2:1).

    Победу команде Антонио Конте принес автогол защитника Мартина Келли.

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

    Челси – Кристал Пэлас 2:1 (2:0, 0:1)
    Дата проведения
    10 марта, 20.30, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 25 Виллиан, 2:0 – 32, автогол Келли, 2:1 – 90 ван Анхолт.
    ЧелсиКуртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Дзаппакоста, Фабрегас (Педро, 88), Канте, Алонсо, Виллиан, Азар (Бакайоко, 88), Жиру (Мората, 72).
    Кристал ПэласХеннесси, Уан-Биссака, Келли, Томкинс, ван Анхолт, Таунсенд (Ли Чун Юн, 81), Миливоевич, Макартур, Шлупп (Ридевалд, 75), Серлот, Бентеке (Заа, 46).
    Предупреждения:
    ван Анхолт (59), Томкинс (86), Мората (86).

    Таблица АПЛ

    Статистика АПЛ

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться