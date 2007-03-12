«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» благодаря автоголу Келли

В 30-м туре АПЛ «Челси» дома победил «Кристал Пэлас» (2:1).
Победу команде Антонио Конте принес автогол защитника Мартина Келли.
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 10 марта, 20.30, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
- 1:0 – 25 Виллиан, 2:0 – 32, автогол Келли, 2:1 – 90 ван Анхолт.
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Челси –
Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Дзаппакоста, Фабрегас (Педро, 88), Канте, Алонсо, Виллиан, Азар (Бакайоко, 88), Жиру (Мората, 72).
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Кристал Пэлас –
Хеннесси, Уан-Биссака, Келли, Томкинс, ван Анхолт, Таунсенд (Ли Чун Юн, 81), Миливоевич, Макартур, Шлупп (Ридевалд, 75), Серлот, Бентеке (Заа, 46).
- Предупреждения:
- ван Анхолт (59), Томкинс (86), Мората (86).