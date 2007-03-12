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    Галиулин о переносе игры с «Рубином» в Саранск: «Что поделаешь, сейчас в России такая погода»

    Теги Рубин Вагиз Галиулин премьер-лига Россия Тосно

    Полузащитник «Тосно» Вагиз Галиулин высказался в преддверии матча РФПЛ с «Рубином».

    – У команды сейчас хорошее настроение – после зимних сборов провели два официальных матча, победили в обоих и готовимся к игре с «Рубином» в обычном тренировочном режиме.

    – Команды соседствуют в турнирной таблице. Есть в этом какая-то подоплека?

    – Думаю, не стоит смотреть в таблицу, надо выходить, набирать очки и подниматься выше по таблице.

    – Говоря о предстоящей игре, что выйдет на первый план?

    – В матче против «Рубина» нам надо очень строго сыграть в обороне, дисциплинированно, и, конечно, не нужно бояться атаковать наглее и добиваться результата.

    – Стадион «Старт» в Саранске, знакомый тебе по играм за «Уфу», станет домашним для «Тосно» в этом туре. Рассчитываешь на поддержку болельщиков из Мордовии?

    – Жалко, что игру перенесли в Саранск, что поделаешь, сейчас  в России такая погода. Я помню, мы с «Уфой» первый сезон премьер-лиги играли в Саранске, и местные  болельщики поддерживали «Уфу». Очень надеюсь, наши болельщики приедут в Саранск, а мы постараемся их порадовать нашей игрой и победным результатом, – сказал Галиулин.

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