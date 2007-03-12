Галиулин о переносе игры с «Рубином» в Саранск: «Что поделаешь, сейчас в России такая погода»

Полузащитник Вагиз Галиулин высказался в преддверии матча РФПЛ с «Рубином».

– У команды сейчас хорошее настроение – после зимних сборов провели два официальных матча, победили в обоих и готовимся к игре с «Рубином» в обычном тренировочном режиме.

– Команды соседствуют в турнирной таблице. Есть в этом какая-то подоплека?

– Думаю, не стоит смотреть в таблицу, надо выходить, набирать очки и подниматься выше по таблице.

– Говоря о предстоящей игре, что выйдет на первый план?

– В матче против нам надо очень строго сыграть в обороне, дисциплинированно, и, конечно, не нужно бояться атаковать наглее и добиваться результата.

– Стадион «Старт» в Саранске, знакомый тебе по играм за «Уфу», станет домашним для «Тосно» в этом туре. Рассчитываешь на поддержку болельщиков из Мордовии?

– Жалко, что игру перенесли в Саранск, что поделаешь, сейчас в России такая погода. Я помню, мы с «Уфой» первый сезон премьер-лиги играли в Саранске, и местные болельщики поддерживали «Уфу». Очень надеюсь, наши болельщики приедут в Саранск, а мы постараемся их порадовать нашей игрой и победным результатом, – сказал Галиулин.