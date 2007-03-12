Агент: «Жоржиньо интересуются в Англии, но официальных предложений пока не было»

Жоау Сантуш, агент полузащитника Жоржиньо, оценил вероятность перехода игрока в другой клуб.

Ранее сообщалось, что итальянец стал главной трансферной целью «Ливерпуля».

«Он хочет завершить сезон как можно удачнее, поэтому в интересах игрока и клуба переговоры о продлении контракта отложены на лето. Им действительно интересуются в Англии. Он игрок сборной, таких по уровню, как он, не много. Естественно, клубы им интересуются, но официальных предложений пока не было.

У Жоржиньо действующий контракт с «Наполи». Если клуб получит хорошие предложения, нам сообщат, и мы их обсудим», – сказал агент.