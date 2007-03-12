Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Агент: «Жоржиньо интересуются в Англии, но официальных предложений пока не было»

    Теги премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Жоржиньо Фрелло

    Жоау Сантуш, агент полузащитника «Наполи» Жоржиньо, оценил вероятность перехода игрока в другой клуб.

    Ранее сообщалось, что итальянец стал главной трансферной целью «Ливерпуля».

    «Он хочет завершить сезон как можно удачнее, поэтому в интересах игрока и клуба переговоры о продлении контракта отложены на лето. Им действительно интересуются в Англии. Он игрок сборной, таких по уровню, как он, не много. Естественно, клубы им интересуются, но официальных предложений пока не было.

    У Жоржиньо действующий контракт с «Наполи». Если клуб получит хорошие предложения, нам сообщат, и мы их обсудим», – сказал агент.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться