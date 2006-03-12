Симоне Индзаги: «Лацио» сильнее. Нужно будет доказать это в Киеве»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвел итоги первого матча 1/8 финала с киевским «Динамо» (2:2).

«Динамо» – очень сильная команда, и в ответном матче нам нужно будет собраться и сыграть очень сильно. Я доволен игрой в целом, но два гола в наши ворота были неожиданными и нелогичными. Только в конце игры мы стали лучше защищаться, но в целом, повторюсь, команда сыграла хорошо.

Также могу сказать, что нам не очень повезло. Мы меньше пропустили от «Ювентуса» и «Сассуоло», чем от . Но нужно еще больше работать. Я уверен, что сильнее, но нам нужно будет это доказать в Киеве», – сказал Индзаги.