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    Сергей Карякин: «Надеюсь, «Спартаку» удастся совершить подвиг и догнать «Локомотив»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Сергей Карякин

    Известный шахматист, болельщик «Спартака» Сергей Карякин оценил шансы команды в чемпионской гонке РФПЛ.

    — Удалось посмотреть центральный матч 21-го тура «Локомотив» – «Спартак»?

    — Нет, к сожалению. Я бы поехал на сам матч и поддержал спартаковцев с трибуны, но у нас заканчивался турнир по блицу, и я не смог вырваться. 

    — Как думаете, у красно-белых еще есть шанс защитить титул?

    — Думаю, что да. Пока есть хоть минимальные шансы, надо за них цепляться. Я много раз выигрывал турниры, когда в меня уже мало кто верил. Надеюсь, «Спартаку» удастся совершить подвиг и догнать «Локомотив».

    Для этого у команды есть все самое необходимое – классный тренер, сильные игроки и самые преданные болельщики, – сказал Карякин.

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