Сергей Карякин: «Надеюсь, «Спартаку» удастся совершить подвиг и догнать «Локомотив»

Известный шахматист, болельщик Сергей Карякин оценил шансы команды в чемпионской гонке РФПЛ.

— Удалось посмотреть центральный матч 21-го тура – «Спартак»?

— Нет, к сожалению. Я бы поехал на сам матч и поддержал спартаковцев с трибуны, но у нас заканчивался турнир по блицу, и я не смог вырваться.

— Как думаете, у красно-белых еще есть шанс защитить титул?

— Думаю, что да. Пока есть хоть минимальные шансы, надо за них цепляться. Я много раз выигрывал турниры, когда в меня уже мало кто верил. Надеюсь, «Спартаку» удастся совершить подвиг и догнать «Локомотив».

Для этого у команды есть все самое необходимое – классный тренер, сильные игроки и самые преданные болельщики, – сказал Карякин.