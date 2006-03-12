Юрий Баскаков: «Адриано заслужил красную карточку в матче «Локомотив» — «Спартак»

Инспектор Департамента судейства и инспектирования РФС Юрий Баскаков поделился мнением о судействе в матче 16-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (0:0).

«Конечно, это должна была быть в чистом виде красная карточка для Луиса Адриано. Был удар сзади по ногам. Но судья просто не увидел этого момента. И поле белое, и игрок перекрывает обзор.

Что касается фола Фернандеша на Ещенко, то Вилков тоже не мог увидеть эпизод. Не будь помощи ассистента, наверное, главный арбитр удалил бы футболиста «Локомотива». Здесь важны нюансы. Мануэл не попал правой ногой, и это, конечно, желтая.

Борьба в штрафной «Спартака» после исполнения углового? Кутепов так не рискнул бы действовать в еврокубках. Защитник красно-белых часто грешит такими захватами. Беда в том, что мяч летел прямо туда. Лети он на дальнюю штангу, тогда, конечно, другой вопрос. Но мяч летел в ту зону. И все же судья заслужил положительную оценку за матч», — отметил Баскаков в эфире программы «Свисток».

Матч «Локомотив» – «Спартак» обслуживала бригада судей во главе с Михаилом Вилковым.