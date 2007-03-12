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    Александр Ярдошвили: «Случаи смертей игроков во сне участились, потому что нагрузки увеличились»

    Теги серия А Италия травмы Александр Ярдошвили Давиде Астори

    Главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили поделился мнением о том, почему футболисты умирают во сне.

    4 марта в 31-летнем возрасте во сне скончался капитан «Фиорентины» Давиде Астори.

    «Нагрузки очень серьезно возросли. С другой стороны, они контролируются. Есть футболисты, у которых «спортивное сердце» переходит в брадиаритмию. Во сне ударов сердца становится меньше. Может доходить всего до тридцати в минуту. Это очень мало. Возможно, в организме происходят реакции, которые заставляют сердце работать в таком режиме, когда еще чуть-чуть – и оно останавливается.

    Что касается Астори, у него была профессиональная брадикардия. Мало того, что сердце билось медленно, так еще и ритм был нарушен.

    Случаи возрастают, и это связано с тем, что меняются нагрузки, акценты другие, скорость другая. Несмотря на хорошую, современную фармакологию, реабилитационные мероприятия и восстановительные средства, к сожалению, такие вещи случаются», – сказал Ярдошвили.

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