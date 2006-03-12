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    Перенесенные из-за смерти Астори матчи серии А пройдут 3-4 апреля, дата миланского дерби не определена

    Теги Интер Милан Фиорентина Ювентус серия А Италия Давиде Астори календарь

    Перенесенные матчи 27-го тура серии А пройдут 3-4 апреля.

    Матчи должны были состояться 4 марта, но их отложили из-за смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори.

    При этом дата матча «Милан» – «Интер» до сих пор не определена. «Россонери» в ближайшее время предстоит сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Арсеналом», а 9 мая – в финале Кубка Италии с «Ювентусом».

    Есть вариант, при котором «Милан» проведет матч с туринцами по окончании сезона – 20 мая, а дерби с «Интером» – 9 мая (вместо Кубка).

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