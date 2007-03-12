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    Михаил Галактионов: «Почему игроки тульского «Арсенала» не соблюли принципы фэйр-плей, когда наш игрок не мог встать? Такое отношение недопустимо»

    Теги премьер-лига Россия Ахмат Арсенал Тула Михаил Галактионов

    Главный тренер «Ахмата» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

    «Наш игрок не мог встать. Возможно, он получил серьезную травму. Может, с ним что-то случилось: например сознание потерял или и того хуже.

    Почему соперники ничего не сделали, почему не соблюли принципы фэйр-плей? Мы считаем, что такое отношение недопустимо», – сказал Галактионов в эфире телеканала «Наш футбол».

    После столкновения двух футболистов игрок «Ахмата» оказался на газоне, а «Арсенал» начал победную атаку.

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