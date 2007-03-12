Михаил Галактионов: «Почему игроки тульского «Арсенала» не соблюли принципы фэйр-плей, когда наш игрок не мог встать? Такое отношение недопустимо»

Главный тренер Михаил Галактионов прокомментировал поражение от тульского (0:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Наш игрок не мог встать. Возможно, он получил серьезную травму. Может, с ним что-то случилось: например сознание потерял или и того хуже.

Почему соперники ничего не сделали, почему не соблюли принципы фэйр-плей? Мы считаем, что такое отношение недопустимо», – сказал Галактионов в эфире телеканала «Наш футбол».

После столкновения двух футболистов игрок «Ахмата» оказался на газоне, а «Арсенал» начал победную атаку.