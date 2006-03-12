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    Иньеста может пропустить ответный матч против «Челси»

    Теги Челси Барселона Андрес Иньеста Эрнесто Вальверде примера Испания Лига чемпионов травмы Денис Суарес Андре Гомеш

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сообщил, что полузащитник Андрес Иньеста может пропустить ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (первый матч – 1:1).

    «Иньеста сейчас тренируется индивидуально. Естественно, мы не хотим торопить события, и пока рано говорить, восстановится ли он к следующей неделе.

    У нас есть схожие с ним по амплуа игроки – Денис Суарес, Коутиньо, Андре Гомеш, однако Андрес уникален.

    Тем не менее, их качества позволяют им сыграть на позиции Иньесты», – отметил Вальверде.

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