Иньеста может пропустить ответный матч против «Челси»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сообщил, что полузащитник Андрес Иньеста может пропустить ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (первый матч – 1:1).
«Иньеста сейчас тренируется индивидуально. Естественно, мы не хотим торопить события, и пока рано говорить, восстановится ли он к следующей неделе.
У нас есть схожие с ним по амплуа игроки – Денис Суарес, Коутиньо, Андре Гомеш, однако Андрес уникален.
Тем не менее, их качества позволяют им сыграть на позиции Иньесты», – отметил Вальверде.