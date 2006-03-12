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    Федерация футбола Бельгии прекратила сотрудничество с автором гимна сборной из-за обвинений в сексизме

    Теги сборная Бельгии светская хроника ЧМ-2018 Федерация футбола Бельгии

    Федерация футбола Бельгии решила отказаться от сотрудничества с рэпером Damso.

    25-летний музыкант ранее был выбран исполнителем официального гимна бельгийской сборной на ЧМ-2018.

    За решение сделать выбор в пользу Damso федерация подверглась критике со стороны объединенной группы организаций по защите прав женщин, которые посчитали, что тексты песен рэпера носят непристойный и сексистский характер.

    «По обоюдному согласию сотрудничество с Damso прекращено. Официального гимна на ЧМ-2018 не будет», – говорится в заявлении федерации.

    Отмечается, что такое решение было принято бельгийцами под давлением со стороны спонсоров национальной команды.

    Изначально федерация заявляла, что не будет прекращать сотрудничество с Damso.

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